Después de algunas dudas e incluso de una dura contienda con Salomón Rondón por adueñarse del centro del ataque de River Plate, Miguel Borja se consolidó como uno de los jugadores más importantes que tiene el conjunto Millonario dentro de su plantilla profesional. De hecho, su reciente lesión se tradujo en una baja sensible.

Sin embargo, el Colibrí, que recaló en la institución del barrio porteño de Núñez en 2022, evolucionó de forma veloz e incluso pudo sumar algunos minutos en el Superclásico contra Boca Juniors del domingo pasado. Así las cosas, todo está listo para que el Colibrí pueda recuperar la titularidad el próximo sábado ante Talleres de Córdoba.

En medio de ese panorama, Borja, de pasado defendiendo los colores de Deportivo Cali, Cúcuta Deportivo, Cortuluá, La Equidad, Livorno, Olimpo de Bahía Blanca, Independiente Santa Fe, Atlético Nacional de Medellín, Palmeiras, Junior de Barranquilla y Gremio de Porto Alegre, se tomó un tiempo para distenderse y pasar por la peluquería.

Así fue como el Colibrí mantuvo una conversación en el canal de Instagram de Yaca, un famoso peluquero de futbolistas. Y, allí, el internacional con la Selección Colombia sorprendió a propios y extraños revelando que tuvo una chance concreta de ponerse la camiseta de Boca. Sucedió en 2021, aunque la terminó desestimando para seguir en Junior.

Pero, por otro lado, el delantero de 31 años de edad también se hizo un lugar para confeccionar un particular listado. ¿Qué hizo? Eligió el quintero ideal de jugadores de River, aunque lo cierto es que sorprendió a muchos, no solamente por incluirse dentro de los mismos sino también por colocar a un nombre propio un tanto cuestionado.

“El arquero Franco Armani y el chileno Paulo Díaz, ellos para que me defiendan. Después con Nacho Fernández para que me genera y con Andrés Herrera para que me tire buenos centros”, comenzó diagramando Borja, sorprendiendo con la inclusión del lateral derecho, aunque tiene sentido tratándose de un carrilero que le facilita algunos goles.

¿Y el quinto integrante? Allí fue cuando Borja sacó a relucir su amor propio, metiéndose dentro del mencionado Top 5: “Yo como director técnico puedo jugar también, jaja”, indicó quien ya se ganó un lugar en el corazón de los hinchas de River, fundamentalmente por aquel tanto de penal y en el último minuto ante el rival de toda la vida.

Los números de Borja en River

Miguel Borja acumula 30 anotaciones y 5 asistencias en 68 partidos oficiales con la camiseta de River.

La cotización de Borja

Según el sitio web especializado Transfermarkt, Miguel Borja tiene actualmente un valor de mercado de 3.500.000 euros.