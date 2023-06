River no tiene margen de error y recibe esta noche a Fluminense en el Monumental, en busca de un triunfo impostergable para no ser eliminado en primera ronda de la Copa Libertadores. A continuación, recordá la última ocasión en que no pudo avanzar de fase de grupos.

+ Cuándo quedó afuera River en fase de grupos de Copa Libertadores por última vez?

La oportunidad más reciente en la que el “Millonario” no logró clasificar a octavos fue en la edición 2009, cuando finalizó en la 3° posición del Grupo C del certamen, detrás de Nacional (Uruguay) y Universidad de San Martín (Perú).

En aquella ocasión, River cosechó 7 puntos de 18 posibles, producto de dos triunfos, un empate y tres caídas.

+ La actuación de River la fase de grupos de la Libertadores 2009:

Instancia Resultado Fecha 1 River 1-0 Nacional (P) Fecha 2 Universidad SM 2-1 River Fecha 3 Nacional (U) 3-0 River Fecha 4 River 0-0 Nacional (U) Fecha 5 Nacional (P) 4-2 River Fecha 6 River 3-0 Universidad SM

+ La actuación de River en la fase de grupos de la Libertadores 2023: