Por estas horas, Nicolás De La Cruz es noticia constantemente por el interés de Flamengo en llevárselo en el próximo mercado de pases. Sin embargo, mientras tanto, el talentoso mediocampista uruguayo sigue completamente abocado a River Plate, fundamentalmente porque a la escuadra Millonaria se le avecina un nuevo compromiso clave.

El próximo viernes 22 de diciembre, River tendrá que disputar el Trofeo de Campeones ante el ganador de la Copa de la Liga Profesional de la que quedó afuera recientemente en la instancia de semifinales. En ese contexto, el rival saldrá del duelo decisivo entre Rosario Central y Platense, que chocarán en Santiago del Estero.

En medio de ese panorama, el jugador del seleccionado uruguayo no terminó de la mejor manera el partido contra Rosario Central del sábado pasado en la provincia de Córdoba. Desde el primer tiempo, el surgido en el Liverpool de su país presentó una molestia, por lo que terminó siendo reemplazado cuando se desarrollaba la etapa complementaria.

Bajo esa órbita, este miércoles, el jugador de 26 años de edad, que acumula una notoria carga de partidos en lo que va del año entre los compromisos de River y las apariciones en el combinado de su país, entrenó de forma diferenciada. De esta manera, no hizo más que encender absolutamente todas las alarmas en la institución de Núñez.

De La Cruz practicó de forma diferenciada por la misma dolencia muscular que le impidió completar el partido contra los de Miguel Ángel Russo. Por ello es que se encuentra entre algodones, con el objetivo impostergable de que pueda llegar a estar desde el arranque dentro de nueve días, en el duelo por el título en el Trofeo de Campeones.

En el cuerpo técnico liderado por Martín Demichelis no consideraron necesario que De La Cruz se someta a estudios médicos pero sí tomaron recaudos para no profundizar su complejo estado físico. ¿De qué manera? Bajándole las cargas en los entrenamientos. De esta manera, el uruguayo no debería presentar mayores problemas en los próximos días.

En cuanto a esta situación, desde el cuerpo técnico y también desde el cuerpo médico de River estiman que De La Cruz no presentará complicaciones para estar a disposición en el cotejo contra Platense o Rosario Central. Es que se trata de uno de los futbolistas más importantes del plantel y quien seguramente será titular en ese partido.

Dos piezas recuperadas

En las últimas horas, River recuperó a Enzo Pérez y Miguel Borja, que dejaron atrás sus diversas complicaciones físicas.

El 2023 de De La Cruz

En lo que va del año, Nicolás De La Cruz acumula siete anotaciones y tres asistencias en 37 partidos oficiales con River.