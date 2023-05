Tras un fin de semana muy favorable para River; a causa de su triunfo sobre Boca y del empate entre San Lorenzo y Defensa y Justicia, Martín Demichelis rompió con el hermetismo que reina en el mundo River para detallar las claves del Superclásico ganado.

En primer lugar, contento con el juego que desplegó su equipo durante los 90 minutos pese a que solo se ganó 1-0, Demichelis comentó para ESPN que durante un partido “equiparado, el fútbol se decide por acciones particulares”.

Igualmente, pese a que destacó la igualdad que puede existir, el entrenador comentó que River fue un justo ganador: “Si en el fútbol hay una balanza de merecimiento creo que nosotros hicimos más. En el primer tiempo sometimos a Boca, generamos mas situaciones“.

Además de esto, Demichelis explicó que si bien, “Almirón equiparó el partido abriendo a Villa, bloqueando la subida de Casco“, Sergio Romero tuvo varias intervenciones “con su gran jerarquía” que impidieron que el marcador se abra antes.

Demichelis bancó la decisión de Herrera en el penal a River

Por otra parte, en cuanto al penal que terminó definiendo la historia, Demichelis contó porque Darío Herrera tomó una decisión correcta: “La reacción de Sandez y de los tres jugadores que están al lado muestran que lo tocó, ni protestan. Vieron el contacto”.

Una infracción sobre la cual le mandó un mensaje contundente a quienes afirman que la falta no fue suficiente: “No existen los medios-penales. Es como el embarazo; o estás embarazada o no“, sentenció ante la risas de los panelistas.