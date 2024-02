Martín Demichelis tuvo que recurrir a varios juveniles de River debido a la enorme cantidad de bajas y le están dando resultado. Franco Mastantuono y Agustín Ruberto -con gol incluido- cumplieron con creces ante Barracas Central, mientras que Ian Subiabre logró sumar minutos. Y eso que falta el Diablito Echeverri…

Si bien hay mucha expectativa por lo que pueden generar estos pibes en Primera División, la gran incógnita es saber qué pasará con ellos cuando reaparezcan jugadores como Pablo Solari, Manuel Lanzini, Santiago Simón, Agustín Palavecino, entre otros. El director técnico habló de eso en la conferencia de prensa.

“Es muy esperanzador. Agustín incluso se expresó en la red. Me emociona como entrenador darles oportunidades a chicos y que vayan sumando experiencia”, arrancó diciendo el estratega, visiblemente contento por el presente que manejan los jóvenes que tuvieron la chance de jugar.

Sobre el rol de los juveniles cuando el plantel está completo, aclaró: “Si Ramón (Díaz) no hubiese confiado en mí en su momento, hoy no sería profesional. A mí me gusta darles la confianza a los chicos, están copiando a los grandes. Y, cuando estén todos de vuelta, intentaremos seguir aprovechando la mixtura de profesionales y jóvenes”.

“Todo el año pasado nos hemos ocupado de mirar abajo. Está con nosotros Tobías Leiva y jugó la mayoría del año en Cuarta. Lo hacemos de forma conjunta con la institución. Ian Subiabre, Mastantuono, pusieron sus prestaciones en el Mundial y decidimos que estén en la pretemporada“, soltó el DT.

Más de Demichelis en conferencia

Los rendimientos individuales del equipo: “Se vio otra vez un gran nivel de Franco Armani, Nacho terminó el partido muy entero, Rodrigo (Aliendro) después de siete meses jugó noventa minutos, los centrales hacen un gran partido, Miguel Borja tiene un gran comienzo de año. Están todos muy comprometidos y eso contagia a los chicos”.

El regreso de Boselli y el susto por Echeverri: “Con Claudio hablaron los doctores y profes para ver que esté bien. Obviamente se asustó por esa falta de oxígeno, de ahogo. Pero está bien, le han hecho los estudios y no encontraron ninguna anomalía. Nos quedamos tranquilos y nos alegra muchísimo. Seba Boselli el último partido es el 2 de febrero, juega y retorna para Argentina. El viaje es largo. Tenemos partido el 4. Depende como llegue, decidiremos si está para el 4 o para el 7”.

¿Llega Luciano Rodríguez?: “Lo conozco a través de una televisión. No me voy a comprometer con un nombre al cual no conozco en presencia, ni jugar con su persona. El esfuerzo de la secretaría técnica y la institución es enorme para que terminemos teniendo un grandísimo plantel”.