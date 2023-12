Demichelis sacó a Lanzini: los once de River para enfrentar a Belgrano

Este domingo, con el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba como testigo, River Plate buscará meterse entre los cuatro mejores equipos de la Copa de la Liga Profesional. Lo hará enfrentando a un rival de sumo cuidado como Belgrano, que además contará con la comodidad de ser neutral en su propia región.

Cabe señalar que los dirigidos por Martín Demichelis arribarán a este juego en medio de grandes irregularidades. De hecho, River cedió el primer puesto de la Zona A del mencionado certamen doméstico tras acumular tres encuentros consecutivos sin imponerse: derrota 1-2 vs. Huracán, caída 1-3 vs. Rosario Central y empate 0-0 vs. Instituto de Córdoba.

En medio de ese panorama, este sábado, el cuerpo técnico encabezado por el exdefensor de Bayern Munich le puso punto final al misterio y confirmó la lista de convocados para medir fuerzas con el Pirata de Guillermo Farré. En ese contexto, hay dos bajas inesperadas en la nómina: las de Milton Casco y Bruno Zuculini, ya que ambos presentaron complicaciones físicas.

De esta manera, el lateral izquierdo y el volante central se suman a la ausencia ya contemplada de Miguel Borja, que terminó el partido contra la Gloria en cancha de Independiente con una lesión. En contrapartida, la convocatoria contó con un retorno realmente esperado como el de Enzo Pérez, que ante Instituto cumplió con su fecha de suspensión.

Paralelamente, las dos novedades en el listado de concentrados son el arquero Lucas Lavagnino y el lateral derecho Andrés Herrera. De esta forma, Demichelis completó los jugadores a disposición para un encuentro trascendental para el Millonario y también para el cuerpo técnico que él lidera. Es que, de no conseguir la clasificación, el panorama se oscurecerá de forma contundente.

Así las cosas, este domingo, un rato antes del partido, el entrenador de River confirmó la formación que saldrá al campo de juego cordobés. Y, en la misma, se destaca la suplencia de Manuel Lanzini, alguien que venía siendo titular pero sin exponer rendimientos positivos. Rodrigo Aliendro ocupará su lugar, con Nicolás De La Cruz unos metros más adelante.

¿Los once de River para enfrentar a Belgrano en el marco de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional? Franco Armani; Santiago Simón, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Ignacio Fernández, Nicolás De La Cruz, Esequiel Barco; Salomón Rondón.

¿A qué hora se juega el partido?

El duelo entre River Plate y Belgrano de Córdoba tendrá su puntapié inicial a las 18:30 horas.

¿Por dónde se puede ver el partido?

El compromiso por los cuartos de final de la Copa de la Liga podrá visualizarse a través de ESPN Premium y TNT Sports.