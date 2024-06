Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 23 de junio. Salomón Rondón le quitó importancia a su paso por el club, Agustín Palavecino viajó a México para sumarse a Necaxa, Martín Demichelis celebró el ascenso de un club por el que pasó y se hizo querer, los chicos de la Reserva sueñan con jugar la final de la Copa proyección y cómo está el mercado de pases.

Rondón ninguneó a River

“River no fue nada, fue un equipo más en mi carrera”. Sin pelos en la lengua, amplió e indicó que fue “un gran equipo, es lo que mucha gente conoce, pero fue un equipo más. Si no me fue bien, no hubiese jugado 34 partidos ni hubiese hecho 10 goles. En Las Palmas sí no me fue bien, que jugué 15 partidos y no hice goles”, afirmó en diálogo con La Vinotinto Podcast el atacante venezolano que tuvo un paso más que discreto por el club durante 2023.

Palavecino, rumbo a México

Si bien la noticia se conoció hace semanas, finalmente este fin de semana fue cuando Agustín Palavecino partió rumbo a México para jugar en Necaxa. El mediocampista deja Núñez a préstamo por un año con cargo y una obligación de compra de 3 millones de dólares en caso de cumplir algunos objetivos. Lo llamativo es que, sabiendo que Palavecino se iría, Demichelis lo mandó a la cancha contra Riestra en el último partido oficial del semestre.

Demichelis, feliz por su ex equipo

Luego del cierre del primer semestre, Martín Demichelis partió con parte de su familia rumbo a Europa para disfrutar de unos días de descanso. El entrenador del Millonario estuvo en Málaga y visitó las instalaciones del club donde jugó entre 2010 y 2013, además de hacerlo en 2017 y poner punto final a su carrera. El pasado sábado, Málaga ascendió a Segunda División de manera agónica.

Demichelis en Málaga. (Foto: IMAGO).

La Reserva busca un lugar en la final de la Copa Proyección

Los pibes de River, que viene de eliminar a Boca en octavos de final y de golear a Defensa y Justicia en los cuartos de final de la Copa Proyección, ahora van por su lugar en la final del certamen. Este domingo, desde las 15 horas, se medirán ante Lanús en condición de visitante por la semifinal. El vencedor de esta llave se verá las caras contra el que gane el duelo entre Vélez y Newell´s.

El mercado de pases de River

Pasan los días y en River no se concretan ningún arribo, el único es el de Felipe Peña, quien regresó de su préstamo por Lanús. En lo que respecta a altas, los nombres que interesan son los de Adam Bareiro, Valentín Gómez, Germán Pezzella y Luciano Rodríguez. Por el lado de las bajas, además de Palavecino, podrían marcharse David Martínez, Andrés Herrera y habrá que ver qué pasa con Matías Kranevitter.