Su salida de River dejó muchísima tela para cortar. Principalmente por cómo se dio todo. Martín Demichelis insistió muchísimo por el arribo de Salomón Rondón, a quien le costó adaptarse al fútbol argentino, y terminó marchándose por la puerta de atrás tras rescindir su contrato.

En más de una ocasión, el entrenador de River defendió al delantero venezolano de 34 años, quien en la actualidad se encuentra en Pachuca. Y en una entrevista con La Vinotinto Podcast, el ex West Bromwich Albion fue muy crítico de lo que le tocó vivir en Núñez. Incluso, lanzó un palito para el país que lo albergó durante 12 meses.

A la hora de analizar lo que fue su rendimiento, el delantero que fue está disputando la Copa América 2024 sostuvo que “River no fue nada, fue un equipo más en mi carrera”. Sin pelos en la lengua, amplió e indicó que fue “un gran equipo, es lo que mucha gente conoce, pero fue un equipo más”.

“Si no me fue bien, no hubiese jugado 34 partidos ni hubiese hecho 10 goles. En Las Palmas sí no me fue bien, que jugué 15 partidos y no hice goles”, enfatizó sobre las críticas de aquellos hinchas que indicaron que su paso por el Millonario no fue satisfactorio. Pero además aprovechó para apuntar contra la República Argentina.

A Rondón, en parte, se le hizo difícil estar en las tierras del último campeón del mundo, donde no logró adaptarse. Algo que tampoco logró hacer su familia. Y lo marcó con un pequeño ejemplo: “Llegué a México el 28 de diciembre y el 8 de enero ya tenía mi DNI. En cambio, a Argentina llegué el 28 de enero y el DNI me lo dieron el 7 de agosto”, sentenció.

Salomón Rondón durante su paso por River. (Getty Images)

¿Por qué Salomón Rondón la pasó mal en River?

Argentina no es un país sencillo, tiene sus particularidades a nivel social. Salomón Rondón arribó casi en el inicio de la competencia y tanto a él como a su familia le costó adaptarse al país. En su momento, Martín Demichelis había dicho que había tenido problemas burocráticos, que como era visita, en el barrio cerrado donde vía tenía mucho tiempo de demora en el ingreso y el egreso, tampoco sus hijos se adaptaron al país.

El paso de Salomón Rondón por River

Durante su estadía en el Millonario, fueron 31 los partidos que disputó Salomón Rondón, en los que anotó 10 tantos (uno a Boca). Además, fue expulsado en una ocasión y ganó dos títulos a nivel local.

La cantidad de dinero que le devolvió Rondón a River para quedar libre

Salomón Rondón le abonó 600.000 dólares a River como resarcimiento por la rescisión de su contrato, según lo informado por el periodista Germán Balcarce.

Esta suma estaba a cuenta por el segundo año de su contrato con la institución de Núñez. Sin duda alguna, una suma muy elevada, ya que el venezolano contaba con uno de los mejores vínculos del plantel.