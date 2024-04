River Plate pasó la página tras la derrota y eliminación ante Boca Juniors. El Millonario se impuso por 2-1 ante Libertad en un trabajado partido en el Estadio Defensores del Chaco. Pablo Solari y Franco Mastantuono fueron los autores de los goles en la visita.

Los comandados por Martín Demichelis sacaron pecho y se recuperaron del duro golpe sufrido ante el Xeneize. Fuertes críticas recayeron en la semana sobre el DT y varios de los protagonistas. Micho mantuvo a la mayoría de sus titulares y le devolvieron la victoria por Copa Libertadores.

De esta manera, River se mantiene como líder de su zona y con puntaje ideal, con dos semanas para preparar el duelo ante Nacional de Montevideo de la cuarta fecha. En conferencia de prensa, Demichelis atendió a los periodistas para hablar sobre la actuación de su equipo esta noche.

El entrenador fue consultado sobre la posibilidad de que abandone el cargo al final del año a pesar de tener contrato hasta diciembre de 2025: “Soy inmensamente feliz a pesar de las circunstancias que a veces uno le toca atravesar, como lo del otro día, que es un golpe. Los contratos están para cumplirlos. Dios dirá. Yo estoy totalmente predispuesto para dar lo mejor de mí“.

“El día que yo no pueda más voy a ser el primero que levante la mano, independientemente de si me quede contrato o no, porque es mi forma de ser. Pero estoy entero porque veo que los chicos se entregan. Cuando yo note que la situación no esté para más voy a levantar la mano. No me atan los contratos a mí“, respondió el DT.

Mastantuono rompió otro récord

El pibe de River, de apenas 16 años, ingresó para el complemento en lugar de Claudio Echeverri y terminó siendo el autor del gol de la victoria. A 10 del final, la pisó en la puerta del área y la puso contra un palo con la pequeña ayuda de un desvío sobre la defensa. Así, se convirtió en el más joven de la historia del Millonario en gritar en la Copa Libertadores.