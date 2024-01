Martín Demichelis llegó a River en noviembre de 2022 y en su primer semestre no quiso tocar tanto el plantel ya que quería trabajar con los jugadores que estaban por ese entonces, por tal motivo tuvo un grupo bastante importante. En el mercado de mitad de año hubo varias bajas, pero también llegadas importantes, como el caso de Funes Mori, Lanzini y el Pity Martínez.

Claramente, en el segundo semestre hubo sobrepoblación de jugadores y eso terminó siendo contraproducente ya que muchos jugadores no se sentían con chances, otros no se sentían titulares y el desconcierto primó en muchos de los jugadores. La intención de Demichelis para este 2024 es trabajar con un grupo más corto y así va a suceder. Se produjeron varias salidas y tan solo una llegada.

Bajas sensibles

Sin lugar a dudas, en este mercado de pases se produjeron dos salidas muy duras: Enzo Pérez decidió no renovar su contrato y tras seis años y medio exitosos dejó el club de sus amores. Por otro lado, Flamengo se llevó a Nicolás De La Cruz, el mejor volante del fútbol argentino en 2023.

Salidas esperadas

Por otro lado, se dieron algunas salidas que se veían venir. Bruno Zuculini y Matías Suárez no renovaron sus contratos y dejaron River luego de varios años. El volante central jugará en Racing y el delantero tiene conversaciones avanzadas para regresar a Belgrano. Otra de las bajas que no sorprendió fue la de Salomón Rondón, quien no se adaptó al país y se fue al Pachuca de México.

El plantel de River

Arqueros: Franco Armani, Ezequiel Centurión.

Defensores: Andrés Herrera, Milton Casco, Enzo Díaz, Sebastián Boselli (se pierde la pretemporada por el Preolímpico), Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori, David Martínez.

Volantes: Matías Kranevitter, Nicolás Fonseca, Santiago Simón, Rodrigo Aliendro, Agustín Palavecino, Ignacio Fernández, Manuel Lanzini, Gonzalo Martínez, Esequiel Barco, Claudio Echeverri.

Delanteros: Miguel Ángel Borja, Facundo Colidio, Pablo Solari (se pierde la pretemporada por el Preolímpico) y Agustín Ruberto.

Los pibes que iniciarán en Reserva y son opción para la Primera

Si bien viajaron a la pretemporada, todo indica que un grupo de juveniles todavía serán considerados para que jueguen en Reserva, aunque claro está que Martín Demichelis los tiene en la mira y que en cualquier momento los puede necesitar en la Primera. Ellos son: Lucas Lavagnino, Santiago Beltrán, Daniel Zabala, Tobías Leiva, Franco Mastantuono y Ian Subiabre.

¿Qué le falta al plantel?

River está buscando en el mercado un delantero más. En Núñez saben muy bien que el único delantero de área experimentado que hay en el plantel es Miguel Ángel Borja y si bien Ruberto es la ilusión de los hinchas, será importante llevarlo de a poco ya que apenas tiene 17 años.

Hay negociaciones por José López, atacante de Palmeiras. Por otro lado, sería importante ir por un lateral por derecha: Herrera no convenció y utilizar en ese puesto a Boselli es privarlo de poder lucirse como marcador central, su puesto natural.

¿Qué le sobra al plantel?

Con la depuración que hubo hasta el momento pareciera que no sobra mucho. Es cierto que hay muchos volantes que juegan de lo mismo, pero sabiendo que será un año largo, no está mal tener diez volantes y más si Demichelis vuelve a optar por utilizar cinco volantes.