River tomó una decisión fuerte a comienzos de 2022 con Benjamín Rollheiser y Fabrizio Angileri. El contrato de ambos jugadores finalizaba con el club de Núñez a mediados de 2022 y como las negociaciones no avanzaban, la dirigencia del Millonario -con el aval de Marcelo Gallardo- decidió apartar a los futbolistas y que se entrenen por separado.

A mediados de 2022, Angileri partió a Getafe y Rollheiser a Estudiantes. El volante ofensivo tuvo un muy buen rendimiento en el Pincha en este año y medio y eso hizo que varios equipos posen los ojos en él. Benfica fue uno de los más interesados en estas últimas semanas y tras negociar con Estudiantes y el jugador llegaron a un acuerdo.

Los números de la venta de Rollheiser a Benfica

El gigante portugués, que tiene en su plantel a Ángel Di María y a Nicolás Otamendi, desembolsará 9 millones de euros por el 90% del pase, dejándole un 10% a Estudiantes para una futura venta. Un detalle para nada menor es que Benjamín Rollheiser se quedará a préstamo en el Pincha por seis meses, por lo que podrá disputar la Copa de la Liga y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿Cuánto dinero le corresponde a River?

El Millonario formó a Benjamín Rollheiser en sus Inferiores y por tal motivo le corresponde un porcentaje de la venta por mecanismo de solidaridad. En total, River se quedará con el 3,75% del total de la operación, que en este caso son 330 mil euros. Probablemente, el club de Núñez nunca imaginó que apenas recibiría 330 mil euros por un jugador como Rollheiser, pero este caso muestra claramente cómo los clubes son rehenes de los jugadores y sus representantes.

El caso Echeverri

Si bien la situación de Claudio Echeverri es distinta, porque a fin de cuentas, el futbolista le dejará unos 24 millones de euros al club, un detalle para nada menor, en lo que respecta a la utilización de la no renovación de contrato como herramienta, es bastante similar. En River no podían darse el lujo de colgar a Echeverri seis meses y el juvenil tampoco quería irse sin dejarle dinero al club. Pero más allá de lo económico, al hincha de River le interesaba disfrutarlo en cancha con el Manto Sagrado y eso no será así por mucho tiempo.