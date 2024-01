Las últimas semanas fueron convulsionadas en lo que respecta al futuro de Matías Suárez. Es que primeramente, a días que finalice el año 2023, se hizo público -pero no oficial- que River había acordado la continuidad del cordobés por una temporada más. Sin embargo, el pasado 5 de enero, el club millonario comunicó en sus canales oficiales que Suárez se marchaba de la institución con el pase en su poder.

Tras confirmarse que su inminente futuro sería lejos de River, los interesados por su pase comenzaron a aparecer. Entre ellos, San Lorenzo fue el primero en expresar el deseo de contar con sus servicios a partir de esta temporada, pero finalmente no avanzó de manera formal y su arribo quedó en el horizonte. Quien sí se movió para fichar a Matías Suárez fue Belgrano, equipo en el cual surgió como profesional y que lo acogió en dos ocasiones. Ahora, van a la carga para buscar su tercer ciclo en Barrio Alberdi.

Según informó el periodista Germán García Grova, el “Pirata” mostró interés en repatriar a Matías Suárez y ya iniciaron negociaciones. En las mismas, el delantero de 35 años recibió “buena recepción” de parte la dirigencia del conjunto cordobés para que se dé su regreso. Así, en caso que la situación se sostenga, el ex Anderlecht volverá al club de sus amores para su tercer paso por el club celeste. ¿Se le dará?

Desde Belgrano ya le habían abierto las puertas meses atrás

En octubre del 2023, Luis Artime -Presidente de Belgrano- dialogó con TNT Sports y le dio la oportunidad a Matías Suárez de regresar al Pirata: “Hemos tenido contacto con Matías Suárez, he estado con él en alguna charla… Tiene la puertas abiertas. Lo conozco bien, jugaba en inferiores cuando yo jugaba en Belgrano. Hay pocos de esa jerarquía en el fútbol argentino, tiene las puertas abiertas“, reveló el mandamás cordobés.

Además, se mostró optimista de repatriarlo este año junto con Franco “Mudo” Vázquez: “Puede ser que en 2024 vengan, cuando terminen sus contratos. Después está la decisión de cada jugador, pero están en nuestra visión porque le darían un salto de calidad al plantel. Son jugadores bárbaros“. Para Belgrano, la incorporación de Suárez para el 2024 sería clave, sobre todo teniendo en cuenta que disputarán la Copa Sudamericana.

Matías Suárez se despidió de River con un emotivo mensaje

Luego de que en las redes sociales del Millonario dieran la noticia y despida al futbolista que estuvo durante 5 temporadas en la institución, el delantero de 35 años hizo lo propio en su cuenta de Instagram, en donde le dejó un mensaje a los hinchas para notificar que no seguirá su carrera allí.

“Hoy me despido de esta institución enormeeeee en todo sentido, todo este tiempo me bastó para respetarlo y quererlo me hicieron sentir como en mi casa!! solo tengo palabras de agradecimiento para con el club, dirigentes , entrenadores , compañeros y toda la gente que siempre me apoyó desde el primer día que llegué!! hoy me toca despedirme me llevo cosas muy lindas, los mejores recuerdos y todo lo vivido.. los llevaré siempre en mi corazón orgulloso de haber defendido esta camiseta muchas gracias River Plate GRACIAS”, tiró el delantero.

El 2023 de Matías Suárez en River

Las lesiones y la competencia en su puesto lo hicieron perder rodaje a Suárez en el Millonario. Para tomar referencia, el cordobés jugó solamente 15 partidos en todo durante el 2023, en donde en total disputó 236 minutos. En detalles, estos fueron sus complejos números en la última temporada.

0 Partidos de titular (15 encuentros disputados ingresando como suplente)

236 Minutos jugados (Menos de 3 partidos completos)

2 Goles: (vs. Gimnasia y vs. Talleres por la Liga Profesional)

19 Partidos que no fue ni al banco de suplentes (35% del año)

Por este motivo, desde River los hinchas habían hecho una campaña en contra de su renovación cuando se confirmó la extensión de su vínculo. Finalmente se acordó su salida, y con 35 años podría recalar en Belgrano para terminar su carrera en donde la comenzó.