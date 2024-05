Granada se quedó sin posibilidades matemáticas que mantenerse en LaLiga y descendió a la Segunda División. El equipo que tiene a Augusto Batalla y Lucas Boyé en sus filas estaba muy complicado en la tabla y la reciente victoria de Mallorca sobre Las Palmas lo terminó de condenar.

Los Rojiblancos lograron sumar apenas 21 puntos en 34 partidos (hoy enfrenta al Real Madrid), con solo 4 victorias y 21 derrotas. Es por eso que ya no tiene ninguna chance de permanecer en la élite del fútbol español. Ahora bien: ¿qué pasa con el futuro de Batalla?

Batalla y la posibilidad de volver a River

El arquero llegó a Granada luego de haber hecho grandes temporadas en San Lorenzo, llegando incluso a ser considerado uno de los mejores del fútbol argentino. Finalmente, sin lugar en River, acordó su préstamo al equipo español con opción de compra, que se iba a transformar en obligación si lograban la permanencia.

Con el descenso consumado, quedan dos caminos: que el equipo europeo lo compre por 3 millones de dólares o que finalice su contrato y vuelva a River Plate. Todo dependerá del deseo del club, del jugador y del Millonario, que podría sumar un arquero top a costo cero.

Los números de Augusto Batalla en la temporada

Augusto Batalla jugó apenas 16 partidos con la camiseta del granada, donde logró apenas 3 vallas invictas y recibió 24 goles. Si bien tuvo buenos rendimientos, al argentino no le alcanzó para cumplir el objetivo de mantener a su equipo en LaLiga.

En River jugó 51 encuentros, donde mantuvo 20 veces el arco en cero y le marcaron en 53 oportunidades. ¿Tendrá revancha?

Qué dijo Batalla sobre volver a River

Hace algunos meses, en diálogo con Radio La Red, el arquero declaró: “No volví a River porque Franco Armani se ganó un lugar muy merecido. Quizás no era conveniente tenernos a Armani y a mí. Es falso que no volví a River por llevarme mal con Lux. Sueño con volver“.

“River es mi casa, el lugar donde me crié y donde me formaron como persona. Es donde nací. San Lorenzo es mi otra casa. Es un club que tengo mi corazón junto con River. Me dio muchísimo cuando entré. En el puesto de arquero es fundamental la maduración. Me tocó debutar en River y fue una maravilla, lo disfruté muchísimo. Obviamente había mucha presión y exigencia“, expresó.