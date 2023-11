Matías Suárez es uno de los futbolistas que finalizará su contrato con River el 31 de diciembre y todo hace sospechar que no continuará en el club debido a la muy poca continuidad que ha tenido desde que Martín Demichelis llegó como entrenador, producto también de las lesiones que ha sufrido en el año.

Este miércoles, en el amistoso que El Millonario disputó ante Colo Colo, el delantero tuvo la oportunidad de ser titular después de mucho tiempo y sumó minutos importantes para mostrarse antes que se deba tomar una decisión para su futuro. Claro que un partido de esta envergadura difícilmente pueda funcionar como material de evaluación en pos de esa definición, razón por la cual Suárez expresó un deseo para cerrar el año tras el encuentro.

“Estoy muy agradecido a este club porque siempre me apoya. Ojalá sea lo mejor. Me sentí bien, la verdad. Hace bastante no jugaba de titular. Hoy Martín me dio la posibilidad de empezar a agarrar confianza y minutos. Hace bastante venía con ganas de jugar. Espero a partir de ahora pueda tener más minutos”, planteó.

Del cumplimiento o no de ese deseo de poder jugar con más continuidad antes que expire su contrato muy posiblemente dependerá la decisión que vaya a tomar el futbolista en la charla que su propio representante dijo que se deben con la dirigencia de River. De momento, todo parece indicar que su futuro estará ligado a otro equipo y se sabe del deseo de Belgrano de Córdoba por repatriarlo.

De todos modos, Suárez no quiso ser contundente al ser consultado sobre su panorama futbolístico para 2024. “Todavía no lo pensé. Estoy tratando de disfrutar de esto. Todavía me queda un mes (de contrato). Después pensaremos qué es lo mejor para mí y para River”, se limitó a decir el futbolista que atraviesa su cuarta temporada con el club.

¿Qué había dicho su representante?

Cristian Colazo, representante de Matías Suárez, reconoció el mes pasado que la falta de continuidad lo afectó no solo en el plano deportivo sino también en el psicológico, pero destacó el profesionalismo del jugador y su capacidad para entender lo cambiante que puede ser el fútbol.

Además, dijo que se deben una charla con la dirigencia de River y que mientras tanto no avanzarán sobre ninguna otra opción. No hemos hablado nada con Mati todavía. Ni del interés de Belgrano ni del de algún otro equipo grande de Argentina. No lo hicimos porque todavía no sabemos bien que va a pasar. Desde el momento que se sepa que no estará más en River, algún club se acercará. Yo lo haría. Seguramente en algún momento vamos a charlar con los dirigentes de River. La relación es muy buena. Pero no sabemos qué pasará”, había planteado.

Los registros de Matías Suárez en River

Desde su arribo a inicios de 2019, Matías Suárez lleva disputados 133 partidos oficiales con la camiseta de River, en los que aportó 40 goles y 33 asistencias. Su mejor performance fue en la temporada 2019-2020, en la que disputó 34 partidos, convirtió 8 goles y entregó 11 asistencias. En 2021 y 2022 tuvo su mejor registro goleador en el club, marcando 9 tantos en cada uno. Este año, sumó minutos en un total de 15 partidos, aportó 2 goles y entregó una asistencia.