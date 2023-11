En el marco del amistoso internacional disputado en Concepción por el parate del fútbol argentino por la fecha FIFA de noviembre, River empató 2 a 2 con Colo Colo, gracias a los goles de Tobías Levia y David Martínez, mientras que Benegas de penal y Hernandez marcaron para el local.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Millonario, Martín Demichelis, habló con la transmisión oficial de Star Plus, en la que se refirió al desempeño de sus dirigidos en este amistoso, así como también palpitó lo que viene para su equipo, pensando en la fase final de la Copa de la Liga.

Por otro lado, habló sobre Matías Suárez, quien tras más de un año volvió a ser titular y hoy portó la cinta de capitán: “Matías es un jugador de tremenda jerarquía, tenemos el placer de que se pueda seguir entrenando y de que está bien. Siempre que tenga la posibilidad de contar con él, se con la utilidad que representa dentro del plantel. Seguro el viernes sume más minutos”.

Suárez, tiene vínculo con la institución hasta diciembre de este año, y aún no definió su futuro, ya que con River aún no habló para extender el contrato. Además, algunos equipos del fútbol argentino, como Independiente o Belgrano, su ex club, están interesados en sumarlo para la temporada 2024.

Matías Suárez rompió el silencio sobre su futuro

En el post partido, el delantero también se refirió a su continuidad en River, explicando: “Todavía no lo pensé, estoy intentando disfrutar. Hoy solo pensé en el partido, queda todavía un mes y después tomaré la decisión que sea lo mejor para mí y para River. Estoy muy agradecido a este club porque siempre me apoyó, tengo la confianza de todos y ojalá sea lo mejor”.

Demichelis habló sobre el empate contra Colo Colo

“Creo que al final se terminó haciendo un buen partido para los dos equipos y para los dos entrenadores una buena posibilidad de sacar conclusiones, de hacer una análisis. A mí me dio la posibilidad de darle minutos a los jugadores que venían más retrasados, para que vuelvan a sentir que pueden competir por un lugar, porque nos quedan semanas importantes por delante”, comentó.

Demichelis palpitó los próximos partidos de River

“Vinimos a esta gira de tres días con 20 jugadores profesional, entonces sumé a algunos chicos para que nos ayuden en estos partidos y los entrenamientos, Obviamente que vamos a repartir minutos en el próximo partido, seguramente que los que no fueron de arranque hoy van a jugar el viernes”, explicó.

Y añadió: “Primero queda el partido del viernes para darle minutos a los que hoy no participaron, ojalá podamos volver de esta gira haciendo un balance positivo y que de cara a lo que se viene nos pueda servir. Después nos queda Instituto, que viene haciendo una buena Copa de la Liga. Tenemos esta semana y la que viene para preparar bien ese partido. Estamos haciendo buenos momentos del partido, que no vienen alcanzando, como con Huracán y Central”.