Primero con Demichelis y ahora con Marcelo Gallardo, River se movió fuerte en el mercado de pases. El plantel sufrió un fuerte recambio y, hasta el momento, son siete las caras nuevas -aunque hay dos viejos conocidos- aunque podrían ser ocho. El primero en sumarse fue Felipe Peña Biafore ya que el Millonario hizo uso de la cláusula de repesca, al poco tiempo arribaron Jeremías Ledesma, Federico Gattoni y Franco Carboni. Luego de algunas semanas, el que hizo lo propio fue Adam Bareiro.

La salida de Martín Demichelis y el regreso de Marcelo Gallardo trajo con sí más refuerzos. El pasado lunes firmó Germán Pezzella, el próximo miércoles lo hará Maximiliano Meza y se estima que también lo haga Fabricio Bustos. El Millonario negocia con Inter de Porto Alegre por el lateral por derecho y está todo encaminado para que el pase pueda darse. De esta manera, serán ocho las incorporaciones de este mercado de pases y por tal motivo no todos podrán estar en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, al menos en la de octavos de final.

Conmebol permite cinco cambios

La casa madre del fútbol sudamericano solamente permite realizar cinco modificaciones de cara a los octavos de final y la fecha límite en 2024 será el viernes 9 de agosto a las 19 horas. En River tienen claro que, si los refuerzos solamente son siete, los dos refuerzos que no estarán para los octavos son Federico Gattoni y Franco Carboni, ya que son los puestos con mayores alternativas. Si se confirma la llegada de Fabricio Bustos, éste sí entraría en la lista ya que Agustín Sant´Anna -el lateral por derecha natural- se recupera de una lesión.

Fabricio Bustos. (Foto: IMAGO).

Eso derivaría en que Jeremías Ledesma o Felipe Peña no ingresen en la nómina, aunque quien corre con mayores chances de no estar es el arquero ya que Franco Armani es titular indiscutido. Cabe destacar que, en caso de avanzar a cuartos de final, el Millonario podrá hacer nuevamente cambios en la nómina y ahí sí entrarían todas las incorporaciones que no hayan podido hacerlo de cara a los octavos de final.

Visitantes para la serie entre River y Talleres

Si bien en la Copa Libertadores se permite el ingreso de público visitante, la realidad es que cuando juegan dos equipos argentinos suele ser únicamente con hinchas locales. Conmebol aprobó que haya visitantes en la serie entre el Millonario y la T, por lo que se espera que cuatro mil hinchas de cada equipo digan presente en territorio rival. La ida será el 14 de agosto en Córdoba y la revancha el 21 en el Monumental.