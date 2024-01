En las últimas horas detonó una bomba en el mundo River, ya que Matías Suárez, uno de los referentes del plantel, no seguirá en el club para la temporada 2024, debido a que no llegó a un acuerdo con la dirigencia para extender su vínculo, que terminó el 31 de diciembre del 2023.

Luego de que en las redes sociales del Millonario dieran la noticia y despida al futbolista que estuvo durante 5 temporadas en la institución, el delantero de 35 años hizo lo propio en su cuenta de Instagram, en donde le dejó un mensaje a los hinchas para notificar que no seguirá su carrera allí.

“Hoy me despido de esta institución enormeeeee en todo sentido, todo este tiempo me bastó para respetarlo y quererlo me hicieron sentir como en mi casa!! solo tengo palabras de agradecimiento para con el club, dirigentes , entrenadores , compañeros y toda la gente que siempre me apoyó desde el primer día que llegué!! hoy me toca despedirme me llevo cosas muy lindas, los mejores recuerdos y todo lo vivido.. los llevaré siempre en mi corazón orgulloso de haber defendido esta camiseta muchas gracias River Plate GRACIAS”, tiró el delantero.

De esta manera, termina un ciclo de 5 años del delantero con la institución, en donde el ex Belgrano de Córdoba comenzó con el pie derecho, siendo una de las figuras en su primera temporada, y luego por las reiteradas lesiones que sufrió, fue perdiendo terreno tanto en la consideración de Marcelo Gallardo como en la de Martín Demichelis.

Ahora, su carrera podría seguir en el fútbol argentino, ya que acorde a lo que informó el periodista Hernán Castillo, Suárez se encuentra en negociaciones con el Pirata cordobés, equipo en el que debutó profesionalmente, para tener su tercera etapa allí, y a su vez, también tiene ofertas por parte de Estudiantes y San Lorenzo.

El mensaje de River para despedir a Matías Suárez

“River Plate y Matías Suárez acordaron que el jugador no renovará su contrato con el Club, finalizando así su exitosa etapa de cinco años vistiendo el Manto Sagrado.¡Gracias y éxitos en lo que viene, Mati!”, posteó el Millonario en sus redes sociales junto a una foto del delantero.

Los números de Matías Suárez en River

Desde su llegada en el mercado de pases del inicio del 2019, el delantero disputó un total de 133 partidos, en los que anotó 40 goles y aportó 30 asistencias. Además, ganó cuatro títulos a nivel local y uno internacional.

Los jugadores que se fueron de River

Más allá del caso Matías Suárez, los futbolistas que se fueron de River de manera confirmada son Enzo Pérez, quien manifestó que jugó su último partido en el Trofeo de Campeones, Jonathan Maidana -colgaría los botines tras su última temporada en el Millonario-, Salomón Rondón, Emanuel Mammana y Nicolás De la Cruz (este último ya fue incluso presentado en Flamengo como refuerzo).