El guiño de una figura del Mundial Sub 20 para River: "Me encanta"

Mientras prepara el importante partido ante Sporting Cristal de Perú por Copa Libertadores, en un duelo crucial para pasar a octavos de final, poco a poco Martín Demichelis junto a la dirigencia de River van planificando lo que será el próximo mercado de pases.

Ya con el regreso de Ramiro Funes Mori, además de intentar incorporar a otro defensor, uno de los puestos que quiere reforzar el Millonario es el de delantero, pensando en una posible salida de Lucas Beltrán, debido a que el Milan de Italia se mostró interesado en incorporarlo.

Sin nombres propios para ir a buscar en esa posición, Tomás Ángel, delantero de la Sub 20 de Colombia e hijo de Juan Pablo, delantero recordado por su paso por River, reconoció tras la victoria de su equipo por 2 a 1 ante Japón, en el que hizo el segundo gol, su deseo de llegar al club de Nuñez.

En diálogo con TyC Sports, el delantero de 20 años que juega en Atlético Nacional de su país, tiró: “Tengo mi sueño claro, es la Premier, quiero llegar allá. Adoro Arsenal, ese es mi sueño, poder jugar allá. Me encanta River, esta ciudad transmite una pasión por el fútbol, se me erizó la piel cuando llegué acá. Es algo raro, nunca lo había sentido, es un país futbolero que tiene mucho amor por este deporte. Si puedo jugar en River lo dirá el tiempo, pero que me encanta River me encanta”.

Desde su debut como profesional, en 2021, este año Ángel pudo acoplarse al primer equipo de Atlético Nacional, ya que anotó 6 goles y aportó una asistencia en 15 partidos disputados. Además, salió campeón en 3 oportunidades.