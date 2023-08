A River, la derrota contra Argentinos Juniors le salió más cara de lo que se pensaba. Además de sembrar la duda entre los hinchas acerca de las falencias en la pelota parada, las lesiones volvieron a causar estragos dentro del plantel profesional y el afectado es una pieza clave en la estructura que armó Demichelis.

Este miércoles se confirmó que Rodrigo Aliendro sufrió un traumatismo de hombro izquierdo que concluyó con la ruptura completa del tendón del pectoral mayor y estará más de un mes alejado de las canchas, por lo que el Millonario deberá rearmar su XI titular sin su motor.

¿Cómo le fue a River sin Aliendro?

El exmediocampista de Colón no tenía garantizada su titularidad con Demichelis hasta mediados de semestre. Luego de algunas actuaciones con sabor a poco, el DT entendió que Aliendro no podía salir del XI inicial y los números respaldan la valía del ex Ituzaingó dentro del River campeón de la última Liga Profesional.

Según los datos que publicó @OptaJavier, la cuenta de Twitter de la empresa estadística StatsPerform, fueron nueve los partidos en los que Aliendro no fue titular en el cuadro de Núñez y el impacto de su ausencia desde el arranque fue completamente negativa para La Banda.

Sin el mediocampista, River bajó su porcentaje de puntos obtenidos (70% a 44%) a lo largo de sus encuentros oficiales del 2023. Mismo efecto causó en el promedio de remates del equipo de Demichelis, que disparó 18.2 veces por partido con Aliendro en el once titular y 13.9 por juego sin la presencia del volante en la planilla.

Al contrario, los goles recibidos de La Banda subieron considerablemente en promedio (0.9 a 1.6). Luego, en la tenencia de pelota no se vio un bajón notable como podría esperarse: 63% con Aliendro desde el arranque y 61% sin él. Números que explican por qué el ex Atlético Tucumán no volvió a salir del XI que armó Demichelis para que River campeonara en el fútbol argentino. ¿Quién y cómo se lo reemplazará de aquí en adelante?

¿Cuántos goles convirtió Aliendro en River?

En 48 partidos disputados, Aliendro anotó en tres oportunidades con la camiseta de River. Curiosamente, el volante tiene más tantos en Copa Libertadores (2) que en el resto de las competencias (1).

¿Cuándo vuelve a jugar River por la Copa de la Liga?

River volverá al ruedo para estrenarse como local en la Copa de la Liga Profesional 2023. El rival a vencer será Barracas Central, cuando lo enfrente este domingo 27 de agosto en el Monumental a partir de las 21:30 horas.