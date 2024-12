Quién es Gonzalo Tapia, el delantero chileno que quiere River

De cara a la temporada 2025, en la que tendrá la Copa Conmebol Libertadores y el Mundial de Clubes como principales objetivos, Marcelo Gallardo y la dirigencia de River se encuentran trabajando en el mercado de pases, en el que buscarán darle un salto de jerarquía al plantel.

Es por eso que con la necesidad de buscar a un delantero que compita por el puesto con Miguel Borja y Adam Bareiro, en las últimas horas se conoció que el Millonario está en negociaciones por Gonzalo Tapia, delantero de 22 años que quedará libre de la Universidad Católica de Chile.

En cuanto a su forma de jugar, Tapia puede desempeñarse tanto como centrodelantero, así como también como extremo por las bandas. A pesar de que no es un futbolista alto, tiene un gran juego aéreo que le ha permitido convertir varios goles con cabezazos certeros tras anticipar a sus defensores.

Una de las principales características del delantero es su potencia física. Con la pelota dominada es un jugador que le gusta encarar a sus rivales para desbordar por las bandas y enviar un centro para asistir a un compañero, o bien, para perfilarse y sacar un remate al arco.

Además, es un futbolista que tiene distintas variantes para definir. A la hora de quedar cara a cara con el arco, suele rematar a uno o dos toques. Algunos de los tantos que convirtió fueron con distintos recursos, como por ejemplo con el puntín o con el revés de su pie derecho.

La trayectoria de Gonzalo Tapia

Tapia, nació el 18 de febrero del 2002 en Recoleta, Chile. A los 10 años comenzó a jugar al fútbol en las divisiones inferiores de Universidad Católica y desde allí realizó todo el recorrido hasta llegar a Primera División. En 2019 firmó su primer contrato como profesional, mientras que en 2020 hizo su debut.

En la temporada 2021, el delantero no pudo asentarse en el primer equipo debido a que sufrió reiteradas lesiones. Primero, sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho que lo tuvo un mes afuera de las canchas, y tan solo tres días después de su vuelta, se resintió por lo que tuvo que volver a parar.

Desde allí, logró recuperarse y estar en óptimas condiciones, por lo que pudo ganarse un lugar en el XI titular. Primero, fue Ariel Holan quien lo sostuvo, y luego se convirtió en una pieza clave para el entrenador Tiago Nunes.

Por otro lado, en cuanto a su carrera con la Selección de Chile, comenzó a jugar a partir de la Sub 15. Desde allí, fue escalando a la Sub 17 y Sub 23. En este año, con Ricardo Gareca como entrenador, hizo su estreno en la mayor en lo que fue la derrota ante la Selección Argentina por 3 a 0 en el Más Monumental.

Los números de Gonzalo Tapia en la última temporada

Gonzalo Tapia disputó 33 partidos con la camiseta de Universidad Católica, en Primera División, Copa Chile y Copa Sudamericana. En los mismos convirtió 11 goles y aportó 4 asistencias.

