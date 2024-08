Con solo 26 años, Federico Valverde ya es una leyenda del Real Madrid al coronarse con dos Champions League y dos Copas del Mundial de clubes siendo fundamental para el equipo en cada competición que el Merengue disputó durante estos años. Y si bien posee contrato con la institución madrileña hasta junio de 2029, su esposa, la argentina Mina Bonino, ideó un plan para el resto de su carrera.

Sabido es que la periodista es fanática de River y en el boceto que ideó para la trayectoria de Valverde incluyó un paso por el club millonario, justamente en una época en la que el equipo de Núñez sacude el mercado de pases con incorporaciones como Marcos Acuña o Germán Pezzella, y se vinculan nombres como James Rodríguez o incluso Ángel Correa.

Justamente tras los rumores del arribo del colombiano a River, a los que Bonino se subió en sus redes sociales, varios hinchas millonarios pidieron por la llegada de su esposo al plantel que ahora dirige Marcelo Gallardo. Su cotización de 120 millones de euros lo hacen imposible en la actualidad, pero la argentina expuso un plan que ella tiene a modo de sueño para la carrera de Valverde.

En su cuenta de X (ex Twitter), Mina Bonino comenzó expresando: “Che, no me manijeen más con mi marido a River. Si ustedes (los hinchas de River) sueñan, imagínense yo que todos los días me acuesto pensando en el momento de la presentación en el Monumental, con el Beni y Bauti (sus hijos) de la mano. Él lo sabe y es mi sueño, pero todavía falta mucho“.

Luego, sin más preambulos, soltó su idea para que recale en River y en Peñarol durante su carrera: “Tengo que hacer un pacto con los hinchas de Peñarol para que no me odien y entiendan que, un año antes de volver al glorioso CAP, tenemos que vestir la banda. Tengo que idear un plan, esto no será fácil, hermanos. Mi plan ideal es a los 32 años River, pasamos por Peñarol un añito, y vuelve al Madrid y se retira ganando la Champions 23. Todos felices y no se enoja nadie (je je)“.

Uno de los tantos tuits de Bonino sobre su sueño de ver a Valverde en River (Captura)

Así, Bonino reveló que pretende que, para 2030, cuando Valverde tenga 32 años, sea un refuerzo top mundial para River, aunque para terminar sus testimonios virtuales, cerró dejando en claro que no es más que una idea suya: “Hay que ver qué opina Fede de esto, que no usa redes sociales y seguramente me diría que deje de twittear pelotucedes“. ¿Imaginan a Valverde con la camiseta de River en un futuro?

Los números de Federico Valverde en su carrera

Entre Peñarol, Real Madrid y sus breves cesiones en RM Castilla -filial del cuadro merengue- y Deportivo La Coruña, el uruguayo lleva 334 partidos como profesional en los que anotó 25 goles y repartió 27 asistencias. Además, ganó 14 títulos en su carrera: 13 con Real Madrid y uno con Peñarol.

La frase de Valverde en su visita al Monumental

El mediocampista uruguayo estuvo en el Monumental durante el 2023, cuando River enfrentó a Fluminense en la CONMEBOL Libertadores. Su emoción de estar en Núñez la trasladó en palabras: “Es muy bonito el Monumental. Es un lindo club River. Fue mi primera vez en el estadio como simpatizante”.

No obstante, cuando en ese momento desde ESPN le consultaron sobre el club al que volverá una vez retorne a Sudamérica, su primera opción fue su país natal. “Primero está Peñarol. Es el club que amo, el que me dio los valores y el que me formó tanto como persona como jugador”, sentenció la estrella de Uruguay y el Real Madrid.