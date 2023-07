El presidente de Talleres le cortó la ilusión a River: "No hay nada oficial por..."

Talleres y River no solo son dos grandes protagonistas del fútbol argentino, sino también muy buenos socios. Siempre hubo buen diálogo entre las partes, jugadores que fueron de un lado a otro (Enzo Díaz, el último) y no se descarta que pueda haber más. Andrés Fassi habló de eso mismo.

En las últimas horas, especialmente después de la victoria de la T sobre el Millonario en la Copa Argentina, muchos hinchas de La Banda se animaron a pedir a Rodrigo Garro. Sin embargo, el presidente del club cordobés le puso paños fríos a esa posibilidad.

“No hay nada oficial de River por él. Está disponible para ser negociado con Boca o River. Con ambos clubes la relación es excelente. El dinero no es prioridad, sino los juveniles que puedan ofrecer”, declaró Fassi en Radio La Red, dejando en claro que aún no hay negociaciones pero no descartarían una oferta.

Horas atrás, hablando en Radio Sucesos, el presidente de Talleres habló de la victoria de su equipo en la Copa Argentina: “Buscaron favorecer a River dándole un día más, pero nos remitimos a lo que pasó en la cancha. Talleres fue un justo ganador”.