Los primeros días del mercado de pases vienen siendo movidos para River, tanto en las incorporaciones, ya que están negociando por distintos refuerzos, como en las salidas, ya que luego de que se confirme la rescisión de contrato de Salomón Rondón, la situación de Claudio Echeverri encendió las alarmas puertas adentro.

Tras sus declaraciones post victoria ante Rosario Centralpor el Trofeo de Campeones, en las que afirmó que no renovaría su contrato con River, que termina en diciembre del 2024 y que sí se quedaría un año más en la institución, salió a la luz la noticia de que el Manchester City tiene un fuerte interés en incorporar al volante ofensivo de 17 años.

En diálogo con el medio italiano Calciomercato, el representante del Diablito, Enzo Montepaone, confirmó que está todo encaminado para que se de la operación: “Puedo confirmar que todo está hecho para el traspaso de Claudio de River Plate al Manchester City. Estamos muy felices”, tiró.

Además, el mismo medio dio detalles de cómo será esta transferencia de Echeverri al último campeón de la Champions League, informando que el City pagará 26 millones de euros por la ficha del jugador, quien firmará un contrato a largo plazo, por 6 temporadas, y que a su vez, se quedará a préstamo por un año en River.

De esta manera, rápidamente empieza a cerrarse la novela entre el Diablito y el Millonario, que terminará con una nueva venta millonaria para el equipo de Núñez, que también tendrá la posibilidad de quedarse con el jugador por un año más para disputar la Copa CONMEBOL Libertadores 2024.

¿Echeverri puede jugar en Girona antes de pasar al Manchester City?

Según informó el periodista Sebastián Srur en Radio Continental, existe la posibilidad de que el Diablito vuelva a ser cedido una vez cumplido su año en River, y su destino sería el Girona, club del City Group, para que pueda sumar rodaje en el fútbol europeo antes de recalar en la Premier League.

Cabe destacar que todo estará sujeto a la evolución de Echeverri a lo largo de la temporada 2024, ya que si muestra un gran rendimiento como lo hizo Julián Álvarez en 2022, quien también transferido de River al Manchester City, podría quedarse directamente en el primer equipo del elenco ciudadano.

Guardiola no dirigiría a Echeverri en el Manchester City

El volante ofensivo de 17 años podría no coincidir en el equipo inglés con el prestigioso entrenador español, ya que Pep Guardiola tiene vínculo con el Manchester City hasta junio del 2025, y todo indica que no renovaría su contrato. Es por eso, que en caso de que Echeverri primero sea cedido al Girona, para la temporada 2025, cuando vuelva al club dueño de su pase ya no estaría el ex entrenador del Barcelona.

Los números de Claudio Echeverri en River

En su primer año como jugador del primer equipo, el Diablito disputó un total de 6 partidos, en los que no anotó goles y aportó una asistencia. Además, ganó dos títulos locales.