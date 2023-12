En el marco del Trofeo de Campeones, con goles de Facundo Colidio e Ignacio Fernández, River venció por 2 a 0 a Rosario Central, que sufrió la expulsión de Jaminton Campaz, y de esta manera terminó el año futbolístico de la mejor manera, ya que logró el segundo título en el 2023.

Una de las grandes sorpresas que tuvo este encuentro fue que Martín Demichelis decidió incluir como titular a Claudio Echeverri, quien comenzó desde el arranque por primera vez y lo hizo de gran manera. Con el partido terminado, el mismo Diablito habló con los medios presentes, en donde además de analizar su rendimiento, se refirió a su futuro.

“Estoy contento por un nuevo trofeo ganado, contento por el equipo, por el esfuerzo que hicimos, que es un premio porque para eso trabajamos toda la semana, para jugar, para estar en el XI titular y por suerte hoy gracias a Dios me tocó”, comenzó sobre su análisis del partido. Y agregó: “Me dijo en el entrenamiento del jueves, un día antes del partido me dijo que iba a ser titular porque tuvo una gran semana y eso hizo que pueda jugar de titular y hacer un gran partido”.

Por otro lado, generó la preocupación de todos los hinchas, ya que informó que no va a renovar su contrato con la institución: “Mi representante habló con el presidente, se hablaron muchas cosas que mi representante no atendía las llamadas pero siempre estuvimos en contacto. No voy a renovar pero me voy a quedar un año o seis meses para disfrutar acá, después vemos qué pasa. No voy a renovar, pero sí me voy a quedar”.

Cabe destacar que en las últimas semanas el volante ofensivo de 17 años estuvo en el foco de las noticias, ya que luego de su gran Mundial Sub 17 empezó a estar en el radar de los equipos más importantes del fútbol europeo, que ya empezaron a preguntar por su situación contractual.

Es que, su vínculo con el club finaliza en diciembre del 2024, y a partir de junio del año que viene puede negociar para irse libre con el pase en su poder, aunque en el próximo mercado de pases podría llegar una oferta para comprarlo y dejarlo a préstamo por una temporada en River.

Sobre los equipos que están interesados, el que picó en punta para incorporarlo fue el Barcelona de España, que hasta intentó realizar una oferta por una cifra superior a la cláusula de rescisión, para pagarlo en cuotas, pero desde la dirigencia del Millonario decidieron declinarla.

Los números de Claudio Echeverri en River

En total el Diablito disputó 6 partidos con la camiseta de River, en los que no anotó goles y aportó una asistencia, además de ganar dos títulos.

¿De cuánto es la cláusula de rescisión del Diablito Echeverri?

La cláusula de salida del volante ofensivo es de 25 millones de dólares.