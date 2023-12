Luego de sus dichos sobre su futuro tras la victoria ante Rosario Centralpor el Trofeo de Campeones, en lo que fue su primer partido como titular, la novela de Claudio Echeverri con River empieza a sumar sus primeros capítulos, ya que los equipos europeos están atentos a su situación para llevárselo en los próximos mercados de pases.

Referido a esta situación, en la que el Diablito confirmó que no renovará su contrato con el Millonario, el reconocido periodista especializado en el mercado de pases, Fabrizio Romano, publicó un posteo en su cuenta de Twitter en la que comentó que el Manchester City lidera la carrera para llevárselo.

“El Manchester City sigue presionando para fichar al talento argentino Claudio Echeverri procedente de River mientras continúan los contactos tanto por parte del club como de los jugadores”, tiró. Y además, agregó que el Chelsea sigue entusiasmado e interesado y que no hay cambios en la postura del Barcelona, que está altamente calificado, pero es difícil negociar debido a problemas con el FFP.

Además, el periodista César Luis Merlo, sumó con su información que el equipo ciudadano prepara una oferta para comprar al Diablito Echeverri en un monto cercano a la cláusula de rescisión, valuada en 25 millones de dólares, y que tienen la intención de dejarlo cedido en River por un período de 6 o 12 meses.

Esta situación entre Manchester City y el Millonario ya se dio en el 2022, ya que en enero de ese año el equipo inglés compró a Julián Álvarez en una cifra cercana a su cláusula de rescisión y lo dejó a préstamo para el primer semestre del año, para sumarlo luego de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores, en la que River quedó eliminado ante Vélez.

Cabe destacar que tal como lo afirmó en diálogo con la prensa, la idea del volante ofensivo de 17 años es quedarse por seis meses o un año más en River para jugar y luego ser transferido a uno de los equipos europeos que vienen por él.

Los dichos de Echeverri sobre su renovación

“Mi representante habló con el presidente, se hablaron muchas cosas que mi representante no atendía las llamadas pero siempre estuvimos en contacto. No voy a renovar pero me voy a quedar un año o seis meses para disfrutar acá, después vemos qué pasa. No voy a renovar, pero sí me voy a quedar”, tiró en diálogo con ESPN.

Los números de Claudio Echeverri en River

En total el Diablito disputó 6 partidos con la camiseta de River, en los que no anotó goles y aportó una asistencia, además de ganar dos títulos.

¿De cuánto es la cláusula de rescisión del Diablito Echeverri?

La cláusula de salida del volante ofensivo es de 25 millones de dólares.