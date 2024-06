Los fanáticos de River no toleraron la actuación del futbolista por el que se inclinó Demichelis, y lo cuestionaron en las redes sociales.

Deportivo Riestra logró un hito histórico: derrotó a River en el estadio Guillermo Laza, y se quedó con el primer partido que afrontaron entre sí desde que fueron fundados. Los dirigidos por Martín Demichelis no tuvieron una buena tarde, se fueron muy golpeados del Bajo Flores, y los hinchas criticaron muchísimo a los jugadores.

Demichelis también recibió cuestionamientos, ya que la imagen del Millonario cambia demasiado respecto a lo que muestran en el Monumental. Y uno de los futbolistas más criticados a través de las redes sociales fue Leandro González Pirez. El defensor central de 32 años fue amonestado, caminó por la cornisa tras una nueva infracción que pudo costarle la expulsión y terminó siendo reemplazado a los 84 minutos.

A través de X, la ex Twitter, el usuario @MundoRiverPlate destacó que “González Pirez está jugando de regalo (debió ser expulsado) y sigue en cancha. Para ganar la Libertadores necesitas jugadores inteligentes, pero también un cuerpo técnico que también lo sea. Ya lo tienen que sacar”. Pero no fue el único que criticó el nivel del ex Atlanta United.

Más allá de la situación particular que tuvo el defensor central al jugar condicionado por la amonestación, las estadísticas de Sofascore dejaron en claro que no tuvo una buena jornada: fue regateado en 2 oportunidades, solamente ganó 2 duelos terrestres de los 9 que disputó, y en la vía aérea se impuso en 4 de los 6 duelos. Además, perdió la posesión del balón en 12 ocasiones y cometió 5 infracciones.

El mapa de calor de Leandro González Pirez en River vs. Riestra

Las críticas que recibió Leandro González Pirez en la derrota de River

¿Hasta cuándo tiene contrato Leandro González Pirez con River?

Luego de que los directivos de River ejecutaran la opción de compra por Leandro González Pirez, le firmaron un contrato que lo une a la institución hasta el 31 de diciembre de 2025.