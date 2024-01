River retomó a los entrenamientos dando así el inicio a la pretemporada 2024, en la que Martín Demichelis junto a la dirigencia de la institución comenzaron a hacer una limpieza de plantel, debido a que la idea es bajar la cantidad de jugadores a disposición y que los juveniles tengan mayor rodaje.

Es por eso que tras las salidas de Enzo Pérez, Jonatan Maidana, Emanuel Mammana, Matías Suárez y Bruno Zuculini, sumado a las sesiones de Galván y Londoño Bedoya a Tigre, sigue la depuración en el equipo de Demichelis, siendo el turno ahora Elías López, el lateral derecho de 24 años.

Luego de estar a préstamo en Arsenal de Sarandí en el último semestre del 2023, equipo en el que jugó tan solo tres partidos y perdió la categoría por los promedios, López tuvo que volver al Millonario, pero como no iba a entrar en los planes del entrenador, tomó la decisión de común acuerdo de rescindir su vínculo.

Ahora, según lo informado por el medio de Twitter, Mercado de Pases, Elías López llegó a un acuerdo con Sarmiento de Junín, elenco dirigido por Sergio Rondina, para convertirse en nuevo refuerzo de cara a la temporada 2024, tras firmar su contrato en condición de libre.

Durante la última temporada, el jugador surgido de las inferiores del Millonario estuvo en el plantel de Demichelis, pero no pudo entrenar a la par debido a que se estaba recuperando de una lesión de ligamentos cruzados que sufrió cuando estaba a préstamo en Godoy Cruz de Mendoza, y una vez recuperado salió cedido para agarrar ritmo.

La despedida de Elías López en sus redes sociales

“Hoy me toca despedirme del club que me abrió las puertas desde los 11 años. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron desde mi llegada al club, a mis compañeros, entrenadores, dirigentes, médicos, kinesiólogos y a toda la gente que trabaja en la pensión. Que me ayudaron a crecer tanto como jugador, o como persona, e hicieron sentirme como en casa desde el primer momento. Muchas gracias por estos recuerdos tan lindos que nunca voy a olvidar; al club que me dió todo y le debo la vida, me llevo los mejores recuerdos y gracias por tanto. Espero que algún día el fútbol nos vuelva a juntar. Gracias“, posteó el futbolista en su cuenta de Instagram comunicando la noticia.

Los números de Elías López en su carrera

Desde su debut como profesional en el 2020, López disputó un total de 56 partidos (50 en Godoy Cruz, 3 en Arsenal y 3 en River), en los que anotó un gol y repartió 5 asistencias (todo en el equipo mendocino).