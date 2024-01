Suárez llegó a River a comienzos de 2019 y prácticamente no necesitó período de adaptación. Su arribo fue desde Belgrano y generó cierto malestar en los hinchas del Pirata en aquel entonces, pero el tiempo puso las cosas en su lugar y el Oreja sigue siendo muy querido por los fanáticos del Pirata.

El pasado viernes, River hizo oficial la salida de Matías Suárez, quien no renovó su contrato y así quedó con el pase en su poder para negociar dónde jugará a partir de 2024. Un delantero de su jerarquía ya tiene opciones más que interesantes para continuar su carrera y se estima que muy pronto tome una decisión. Será importante para él realizar una buena pretemporada, ya que en este 2023 sumó muy pocos minutos.

San Lorenzo quiere a Matías Suárez

Cuando el futuro de Suárez era una incógnita en River, San Lorenzo, Racing e Independiente posaron los ojos en él. Los dos clubes de Avellaneda se bajaron, pero los de Boedo siguen interesados en él. Sabido es que San Lorenzo atraviesa un difícil momento institucional, pero las intenciones de contratar a Suárez siguen vigentes y harán el intento.

Belgrano avanzó por Suárez y allí podría estar su futuro

Según trascendió, Luifa Artime -ídolo y presidente de Belgrano- ya habría dialogado con Matías Suárez en las últimas semanas, mientras se definía el futuro del Oreja en Núñez. La intención de Artime es que Matías Suárez tenga su tercer ciclo en el Pirata y todo está encaminado para que así sea. Seguramente, Matías Suárez vista la camiseta de Belgrano a partir de 2024.

La emotiva despedida de Matías Suárez de River

“Hoy me despido de esta institución enormeeeee en todo sentido, todo este tiempo me bastó para respetarlo y quererlo me hicieron sentir como en mi casa!! solo tengo palabras de agradecimiento para con el club, dirigentes, entrenadores, compañeros y toda la gente que siempre me apoyó desde el primer día que llegué!! hoy me toca despedirme me llevo cosas muy lindas los mejores recuerdos y todo lo vivido.. los llevare siempre en mi corazón orgulloso de haber defendido esta camiseta muchas gracias River Plate GRACIAS”, publicó el cordobés en su cuenta de Instagram.