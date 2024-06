Consumada la compra de Jeremías Ledesma por parte de River, tras acordar pagar al Cádiz 4,5 millones de euros, los hinchas del equipo español reaccionaron nostálgicos a un desenlace que esperaban hace ya algunas semanas pero que hoy se ha vuelto una realidad. Y en esas expresiones que invadieron las redes sociales, también hicieron saber a los del Millonario el verdadero valor de ese refuerzo que llega para pelearle el puesto a Franco Armani, más allá del dinero.

“Llegó como un completo desconocido y se va como lo que es, el mejor portero de la historia del Cádiz. Cuatro temporadas seguidas en La Liga, prácticamente gracias solo a él. Su temporada 22/23 quedará para la historia, de clase mundial. Gloria eterna a Jeremías Conan Ledesma, leyenda“, escribió uno de esos aficionados desde su cuenta de X.

Para corroborar que esa reflexión de despedida no se trató de una exageración, muchos otros se expresaron bajo la misma tónica. “Se marcha Conan Ledesma del Cádiz. Los mayores me quitareis o me daréis la razón, pero no es ninguna locura decir que se va uno de los mejores porteros de la historia del Cádiz. Haber permanecido cuatro años en primera ha sido, en gran medida, gracias a él”, señaló otro.

“Ahora que parece hecho lo de Conan Ledesma a River Plate te das aún más cuenta de lo que ha hecho estos cuatro años en el Cádiz. Sustituirlo será muy complicado. Ha sido para mí el mejor portero de nuestra historia”, señaló un tercero. “Honor a Conan Ledesma. Qué le vaya bonito. Sus paradas elevaron exponencialmente las probabilidades de permanencia del Cádiz durante tres temporadas y las hicieron posibles”, expresó uno más.

Jeremías Ledesma llegó al Cádiz para la temporada 2020/2021, cedido por Rosario Central, club con el que conquistó la Copa Argentina de 2018, y con opción de compra. Tuvo que esperar hasta la cuarta fecha para estar disponible, ya que contrajo COVID-19 recién llegado. A partir de ese momento, se afianzó como titular y fue clave para que el equipo se mantuviera en La Liga, lo que convenció a sus directivos de pagar 1.5 millones de euros para su fichaje.

Durante las tres temporadas siguientes, fue siempre titular indiscutible y uno de los futbolistas más valorados por los hinchas de un equipo acostumbrado a sufrir. En desigualdad de condiciones con la amplia mayoría de los equipos que participan de La Liga, Ledesma se convirtió en Conan por ser ese último guerrero de la resistencia y es casi unánime la valoración que lo sitúa como imprescindible para lograr mantener la categoría en tres temporadas consecutivas, hasta el triste desenlace del último curso.

Los detalles de la compra de Ledesma

Aunque Cádiz pretendía que se pagara la cláusula de rescisión que tras el descenso a Segunda División había bajado a 5 millones de euros, River acordó su fichaje por 4.3 millones. Pero El Millonario solo desembolsará 3.5 millones en lo inmediato, quedando sujeto el resto del dinero al cumplimiento de una serie de objetivos.

Se espera que la próxima semana el arquero de 31 años pueda realizarse los exámenes médicos de rutina para proceder luego a la firma de un contrato sobre el que todavía no se dieron a conocer detalles, di de duración ni de salario.

Los números de Ledesma en su última temporada con Cádiz

Más allá del descenso del equipo, Jeremías Ledesma cumplió con una gran temporada en Cádiz y allí radica la valoración de los hinchas del equipo español que trasciende la decepción deportiva. Disputó 34 partidos en los que recibió 47 goles, pero mantuvo su valla invicta el 31% de las veces siendo el quinto arquero con mayor efectividad de paradas en toda La Liga.