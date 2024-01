Matías Patanian rompió el silencio y tocó varios temas vinculados al presente de River. Uno de los temas que tocó el vicepresidente del club, en diálogo con Radio Mitre, fue el mercado de pases. El nombre de Nicolás Fonseca, con todos los rumores que despertó su debut en los amistosos, fue uno de los asuntos que aclaró.

Tras haberse dado a conocer que el uruguayo necesitará un proceso de adaptación, el dirigente desmintió todas las versiones que indicaban que se iba a ir a préstamo: “Para nada, no sé de dónde salió eso”.

Cuando le preguntaron por qué están buscando otro volante central, Patanian fue claro: “Hay cuestiones que tienen que ver con lo posicional, tal vez un jugador que estaba previsto que juegue ahí (de 5) y va a terminar jugando de otra cosa. No me voy a poner hablar de posicionamiento, son cuestiones que le tocan comentar al entrenador”.

Para defenderlo, agregó: “Nico De La Cruz estuvo 2 años y le costó un montón. A Enzo Francescoli, uno de los 5 jugadores más grandes de la historia de River, le costó un montón. Fonseca todavía no empezó a jugar. Nosotros nos anticipamos a traerlo en julio cuando Racing y Lanús pugnaban por contar con él”.

La situación de Villagra

El vicepresidente de River también se refirió a las negociaciones por Rodrigo Villagra. Si bien no quiso detallar cuáles son las cifras que se manejan, también desmintió que vayan a desembolsar 10 millones de dólares: “Lo último que voy a hacer es hablar de números porque no me gusta, pero Talleres no pide eso. De ninguna manera fue ese número“.

“Estamos trabajando. Hay mercados que fluyen y son más fáciles, otros se van complicando. Estamos trabajando minuto a minuto y esperemos llegar a buen puerto”, agregó.