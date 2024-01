El paso de Salomón Rondón por River será recordado de manera negativa. El mismo se puede dividir en dos partes: un primer semestre para el olvido y totalmente fuera de ritmo en el que marcó un puñado de goles y una segunda parte del año en la que empezaba a encontrarse y en el que anotó algunos goles importantes, como el primero en la Bombonera para ganarle a Boca por 2 a 1 en la Copa de la Liga.

Antes de jugar por el Trofeo de Campeones, Salomón Rondón cometió un error muy grave y fue pedir salir. Lógicamente no está mal el pedido, sino las formas y el momento en que lo hizo. Demichelis decidió no convocarlo para el duelo ante Central y el venezolano se terminó yendo a Pachuca casi de inmediato. En su llegada al club mexicano realizó algunas declaraciones polémicas y en River no cayeron nada bien, sobre todo a Matías Patanian, vicepresidente del club.

A Patanian no le gustó nada lo que dijo Rondón

“Me sorprendieron las declaraciones de Rondón, no su salida. Considero absoluta y extremadamente injusto lo que dijo, no me gustó. Si me lo cruzaba se lo hubiera dicho”, afirmó el vicepresidente de River en diálogo con Radio Mitre.

¿Qué había dicho Rondón?

El atacante venezolano había dicho en su momento: “Muy contento en Pachuca, era algo que necesitaba, había pasado tiempos difíciles y hoy el fútbol me da revancha y sigo con la ilusión de un joven de quince años”.

Más recientemente también dijo: “Yo terminé el 22 con River y el 23 ya estaba negociando con Pachuca. No lo dudé. La mexicana no tiene nada que envidiarle a ninguna liga”. Además, tuvo un cruce con una hincha de River que le dijo que le quedó grande la camiseta, a lo que el delantero respondió que siempre utilizó el talle L.

Patanian y el mercado de pases de River

“Venimos trabajando desde diciembre. No nos dormimos con el mercado. Hicimos uno amplio en julio y no pensamos hacer demasiadas incorporaciones en este. Que sean ex jugadores de River, no es requisito para que vengan. Si vienen, es porque el cuerpo técnico consideró que podían reforzar el plantel. Jamás traería un jugador que sé que el cuerpo técnico no va a poner”, dijo el vicepresidente del Millonario.

Sobre la situación de Rodrigo Villagra dijo: “Estamos trabajando para traerlo. Talleres no pide 10 millones”.