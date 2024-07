Martín Demichelis está en la cuerda floja. La dirigencia de River se reunió con él y le preguntó por su situación, el DT respondió que tiene fuerzas para seguir y que tiene plantel para salir adelante. El Monumental promete ser una especie de Cabildo Abierto el próximo domingo en el duelo ante Sarmiento de Junín por la octava fecha de la Liga Profesional. El Verde viene de superar a Racing y se espera un planteo bien cerrado, por lo que será un desafío para el Millonario romper ese cerrojo, más todavía con el público, que probablemente se impaciente si el gol no llega rápido.

¿Qué dijo Damonte sobre Demichelis?

El entrenador de Sarmiento de Junín dialogó con Radio La Red y fue consultado por el director técnico del Millonario. Damonte afirmó: “Es un gran entrenador. Salió campeón con River, algo que se le exigía al Muñeco, y lo hizo”. Cabe recordar que Demichelis fue campeón de la Liga Profesional 2023, del Trofeo de Campeones 2023 y también obtuvo la Supercopa Argentina 2024 ante Estudiantes.

Damonte saluda a Demichelis. (Foto: Getty).

Damonte habló de Marcelo Gallardo

Israel Damonte admira a Marcelo Gallardo, a quien conoció en su paso como futbolista por Nacional de Montevideo, cuando el Muñeco dirigía al Bolso. Desde entonces los une el respeto y el cariño. Sin ir más lejos, en más de una oportunidad se cruzaron como entrenadores y siempre el afecto estuvo presente.

A Damonte le preguntaron cuándo fue la última vez que habló con el Muñeco y el DT de Sarmiento dijo: “Hace rato que no hablo con Gallardo, desde que se fue. La verdad que me gustaría verlo nuevamente. Me gustaría verlo en Argentina”. Actualmente, el Muñeco se encuentra en el país tras arreglar su salida de Al Ittihad en lo que fue un paso fallido por el fútbol árabe.

¿Cómo recibirá el Monumental a Demichelis?

Si bien lo que sucede en las redes sociales no siempre se refleja en lo que pasa en la cancha, se estima que habrá un recibimiento hostil para el entrenador del Millonario. Se espera una silbatina importante cuando lo mencione la voz del estadio y habrá que ver qué pasa en la platea San Martín Inferior, que es la que está casi pegada a los bancos de suplentes. En dicho sector hubo tanto apoyo como reclamos al DT, inclusive hubo un hincha que claramente le pidió que no juegue más con tres delanteros.