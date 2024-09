Si bien renovó su contrato con el club hasta el 31 de diciembre del 2026, Franco Armani podría irse antes de River, debido a que con la llegada de Jeremías Ledesma en el último mercado de pases, el experimentado arquero de 37 años puede empezar a perder terreno en la consideración de Marcelo Gallardo.

En este contexto, Javier Sodero, entrenador de arqueros del cuerpo técnico del Muñeco, habló en una entrevista con el medio Te Dejo en Orsai, donde se refirió al rendimiento de los dos goleros que tiene en el plantel, y además puso en duda la continuidad del campeón del mundo una vez que finalice su contrato.

“A Franco se le vence el contrato. No sé si va a renovar, yo creo que no, pero no lo sé. Eso lo decidirá él y la Comisión Directiva cuando se junten”, comenzó Sodero al hablar sobre el futuro de Armani a partir del 2027. Además, agregó que Ledesma debe ser su reemplazante: “Pero, de ser así, Ledesma sería el sucesor y tendría que tener minutos”.

Además, le dejó elogios al arquero que llegó proveniente del Cadiz de España, donde perdió la categoría en la última temporada, a pesar de sus buenos rendimientos: “Él es un arquero bárbaro, juega muy bien con los pies. Tiene un manejo de área excelente. Viene con una experiencia importante y eso le da un aplomo que por ahí no lo tiene un chico”.

Por otro lado, lamentó que River haya quedado afuera de la Copa Argentina, ya que era una buena posibilidad para que Ledesma se muestre, debido a que está en un rendimiento parejo con Armani: “En el caso de River, hay mucha paridad en los arqueros. Para mí hay que darle rodaje a Ledesma, pero lamentablemente quedamos afuera de esa copa. Calculo que el año que viene Marcelo le dará esa posibilidad de ir ganando minutos”.

Y cerró la entrevista refiriéndose a la posibilidad de que Armani tenga que atajar penales contra Colo Colo por Copa Libertadores: “No soy muy partidario de hacer el cambio de arquero en el último minuto. Si tengo al Dibu Martínez en el banco, yo lo pongo para la tanda. Pero no lo veo así con Ledesma y Armani. Si Franco me hace caso a mí, va a empezar a atajar penales”.

Los dichos de Armani sobre su continuidad en River

Tras renovar su vínculo con el club a principios de este año, en la pretemporada de Estados Unidos, el arquero habló con los medios, donde se mostró contento por llegar a este arreglo y afirmó que le gustaría cumplir el nuevo contrato: “Ofertas no hubo ninguna. En mi cabeza siempre quise seguir en River. Me gusta cumplir mis contratos y esa era mi idea este año. Cada año que inicia, me siento bien y cómodo acá. Estoy en el lugar que quiero estar”.