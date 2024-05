Erik Lamela rompió el silencio ante los rumores de su regreso a River: "Todavía no tengo decidido"

Hace tiempo que los hinchas de River están ilusionados con el posible retorno de Erik Lamela, quien terminó su contrato con Sevilla y brindó una conferencia de prensa para despedirse de la institución de Andalucía, como así también de los simpatizantes. Y en medio de la ceremonia, fue consultado por un posible regreso al club que lo vio nacer.

Si bien aparece en el radar de diferentes equipos, Coco fue muy claro a la hora de la consulta que le hicieron por su retorno al fútbol argentino, algo que ya hicieron jugadores como Gonzalo Martínez, Matías Kranevitter, Ramiro Funes Mori y Leandro González Pirez: “Sinceramente, no quiero crear falsas expectativas. Estoy en un momento donde solamente pienso en recuperarme de esta pequeña lesión. Ya empiezo a correr estos días, tengo todas las vacaciones para prepararme bien de cara una próxima pretemporada”, indicó en un principio. Pero luego amplió, y dejó la puerta abierta para que Jorge Brito levante el teléfono.

“El club que me quiera tendrá que contactar conmigo y si yo veo que hay interés, voy a poner de mi lado, obviamente, el mío, y es algo que todavía no tengo decidido”, vociferó Lamela que, a sus 32 años aún no sabe qué será de su futuro.

El ex AS Roma y Tottenham está recuperándose de una lesión en el pie, la cual fue confirmada el pasado 6 de mayo, y por la que tendrá que ponerse a tono de manera particular antes de someterse a una revisión médica para firmar un vínculo con una nueva (o antigua) institución.

Erik Lamela brindó una conferencia de prensa para despedirse de Sevilla. (Foto: Prensa Sevilla)

¿Cómo le fue a Erik Lamela en Sevilla?

Durante su estadía en Sevilla, fueron 88 los partidos que disputó Erik Lamela, quien anotó un total de 16 goles. Además, logró UEFA Europa League en 2023.

El paso de Erik Lamela por River

Surgió de las Divisiones Inferiores y debutó como profesional en 2008. Con la camiseta de River se mantuvo hasta 2011, momento en el que se marchó hacia AS Roma. Lo hizo luego de 36 partidos, 4 goles y 6 asistencias. Además, con el Millonario tuvo la desgracia de descender a la antigua Primera B Nacional, la Segunda División del fútbol argentino.