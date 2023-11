Estudiantes comenzó con el operativo retorno por Enzo Pérez, que no renovaría en River

El futuro de Enzo Pérez ya estaría definido, y en el mundo River saben que el viernes tendría su último partido en el Monumental, ya que el equipo dirigido por Martín Demichelis cerrará el campeonato en la provincia de Santiago del Estero debido a la gran cantidad de recitales que habrá en el barrio porteño de Núñez.

Si bien el capitán de River ya habría tomado la decisión de no seguir en el plantel a partir del 1 de enero del 2024, ya que no renovaría su contrato, todavía no definió qué será de su carrera. Y hay dos opciones: que cuelgue los botines o que siga en otra institución.

Justamente, en lo que respecta a un nuevo club, hay dos clubes interesados en Pérez: Deportivo Maipú de Mendoza, que hace rato le envía señales al ex Valencia CF, y ahora se sumó Estudiantes de La Plata . Si bien hace algunos mercados de pases habían intentado llevárselo, el mediocampista se quedó en el Millonario.

Y ahora, fue el periodista Nicolás Bozza quien se refirió al futuro del mundialista en Brasil 2014: “Desde Estudiantes de La Plata se contactaron con el entorno de Enzo Pérez y le hicieron saber que están interesados en incorporarlo en el 2024”, escribió en su cuenta de Twitter.

El interés es concreto, y ahora todo quedará en manos del mendocino de 37 años, quien deberá definir qué hará con su carrera futbolística a dos meses exactos de quedar con el pase en su poder. ¿Renovará con River, se marchará al Pincha, Deportivo Maipú o se retirará?

El paso de Enzo Pérez por Estudiantes de La Plata

Fueron 179 los partidos que disputó Enzo Pérez con la camiseta de Estudiantes de La Plata, donde convirtió 18 goles y aportó 25 asistencias. Además, conquistó la Copa Libertadores 2009 y el Torneo Apertura 2010.

¿Cuántos goles hizo Enzo Pérez en River?

En los 236 partidos que Enzo Pérez lleva con la camiseta de River, convirtió 6 goles y aportó 10 asistencias.

Todos los títulos de Enzo Pérez en River

Desde que llegó a River, fueron 9 los títulos que consiguió Enzo Pérez.

Copa Argentina 2016/17

Supercopa 2017

Copa Argentina 2018/19

Copa Libertadores 2018

Supercopa Argentina 2019

Recopa Sudamericana 2019

Primera División 2021

Trofeo de Campeones 2021

Primera División 2023