Cada vez falta menos para el comienzo de la Copa América y la Selección de Uruguay se ilusiona con obtener su título número 16 y quedar como el más ganador de la competición. Marcelo Bielsa es un entrenador experimentado y sabe cómo jugar estas competiciones. De hecho, en la edición de 2004 fue finalista con la Selección Argentina. Los Charrúas prometen dar pelea y, junto a la Albiceleste y Brasil son los tres máximos candidatos a dar la vuelta olímpica en Miami el 14 de julio.

Para los amistosos previos -Uruguay igualó sin goles ante Costa Rica y goleó a México por 4 a 0- Marcelo Bielsa decidió llevar una nómina amplia de futbolistas, pero el Loco ya realizó el recorte y seleccionó a los 26 que representarán a la Celeste en la Copa América 2024 y en la ofensiva sorprendió la ausencia de Luciano Rodríguez, el delantero que estuvo cerca de llegar a River el mercado de pases pasado, pero que se vio frustrado por diversos motivos: el monto alto que pedía Liverpool y, porque en el entorno de jugador entendían que podía pasar a Europa por una suma mayor.

¿Por qué Luciano Rodríguez quedó afuera de la Copa América 2024?

El propio Luciano Rodríguez detalló el motivo por el que Marcelo Bielsa lo dejó afuera de la lista de 26 convocados a la Copa América: “Marcelo me contó un poco por qué tomó la decisión de no llevarme, y fue porque no he tenido muy buen semestre y también es razonable por el tema de que hay jugadores que están en otras ligas capaz que superiores a la del fútbol uruguayo. Ese fue el argumento que me dio él y es muy válido”.

El gran gesto de Luis Suárez

“Me escribió, me envió un mensaje muy emotivo. Estoy muy agradecido con Luis que siempre está presente, siempre me escribe y es un crack, un ídolo para mí y para muchos de nosotros”, afirmó Rodríguez.

Rodríguez sumó minutos ante México en la goleada por 4 a 0. (Foto: IMAGO).

Luciano Rodríguez jugará en Europa

El delantero uruguayo que interesó en River jugará a partir de la próxima temporada en el fútbol europeo. El City Group compró el 70% de la ficha del atacante a cambio de 14 millones de euros y todo indica que se sumará a las filas del Girona.