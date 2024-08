Se viene un lunes movido para River. A las 12 del mediodía será la presentación oficial de Marcelo Gallardo y también podría concretar a su octavo refuerzo de este mercado de pases. Fabricio Bustos tendría todo acordado para llegar al Millonario por expreso pedido del Muñeco. Los de Núñez habrían llegado a un acuerdo con Inter de Porto Alegre por el lateral por derecha que solamente tenía seis meses más de contrato, por lo que las negociaciones no tuvieron tanta resistencia.

El mercado de pases de River podría dividirse en dos: antes de Gallardo y después de Gallardo. Previo al retorno del Muñeco, todavía con Martín Demichelis al frente del primer equipo, a Núñez habían llegado Jeremías Ledesma, Adam Bareiro, Federico Gattoni y Franco Carboni -además de la repesca de Felipe Peña– y tras la salida de Micho ya se acordaron tres arribos más: Germán Pezzella, Maximiliano Meza y Fabricio Bustos.

Bustos, el lateral que siempre quiso Gallardo

Cuanto brillaba en Independiente, Marcelo Gallardo ya había posado los ojos en Fabricio Bustos, el lateral por derecha que se lució con la camiseta del Rojo y estuvo muy cerca de arribar a Núñez en más de un mercado de pases. Su carrera continuó en Inter de Porto Alegre e inclusive se vio las caras con River en los octavos de final de la Copa Libertadores 2023, fase en la que pasó el conjunto brasileño por penales. El Muñeco regresa al Millonario y tendrá al lateral que siempre quiso.

Fabricio Bustos. (Foto: IMAGO).

El panorama del lateral por derecha en River

Actualmente, en River solamente hay un lateral por derecha puro: Agustín Sant´Anna. El uruguayo llegó a comienzos de 2024 y en un comienzo casi no tuvo actividad porque para Demichelis todavía no estaba listo, pero eso cambió sobre el final del primer semestre y el ex Defensa y Justicia tuvo buenos rendimientos. A comienzos de julio sufrió una lesión meniscal y todavía se está recuperando de la misma.

Además de Sant´Anna, el único lateral por derecha de pura cepa, hay otros jugadores del plantel que pueden jugar en ese puesto, como es el caso de Milton Casco o Sebastián Boselli. Si bien Demichelis lo utilizó bastante en ese puesto, Santiago Simón también puede jugar allí, aunque la realidad es que se pierden muchas de sus principales cualidades en ataque y se resaltas algunas deficiencias, como es la marca.