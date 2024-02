Facundo Medina se encuentra disputando su cuarta temporada en el Lens francés, equipo en el que ha logrado afianzarse como un integrante fundamental de la zona defensiva y con el que esta temporada disputó por primera vez la Champions League, quedando eliminado en fase de grupos pero obteniendo un tercer lugar que le permitirá seguir compitiendo a nivel internacional, en la Europa League.

Como futbolista del club francés, además, logró mostrarse a los ojos de Lionel Scaloni, quien lo llamó a integrarse a la Selección Argentina en las Eliminatorias clasificatorias al Mundial de Qatar, en las que sumó minutos en el triunfo 3-0 como local ante Uruguay y en la victoria 2-1 como visitante de Bolivia. También lo convocó para las presentes Eliminatorias, en la fecha de septiembre, aunque no ingresó ni ante Bolivia ni ante Ecuador.

Afianzado en el fútbol europeo, al que dio el salto desde Talleres de Córdoba, Facundo Medina reconoció tener de todos modos una cuenta pendiente ligada al fútbol argentino y tiene que ver con la posibilidad de defender algún día la camiseta de River de manera oficial.

“Respecto a la cuenta pendiente de River, la verdad que sí me encantaría volver, jugar. Me encantaría también poder responder a todas esas preguntas que la gente hace. Y también, con todo el respeto, le agradezco de todo corazón a Talleres que en su momento me abrió las puertas y me dio la posibilidad de poder jugar para hoy en día estar acá. Pero sí, sería un sueño volver a River“, dijo el defensor de 24 años en diálogo con Christian Martin, para DSports.

Ese deseo de Facundo Medina tiene que ver con el hecho de haber hecho divisiones inferiores en el Millonario y llegar incluso a ser promovido al plantel profesional en 2016, sin lograr, sin embargo, disputar ni un solo minuto de juego oficial. El único partido que disputó con el primer equipo de River fue ante Aldosivi de Mar del Plata, en un Torneo de Verano de la pretemporada de 2017 que lo tuvo como titular.

Cuatro partidos en el banco

En aquella temporada 2016/2017 en la que Facundo Medina formó parte del plantel profesional que conducía Marcelo Gallardo, llegó a ser convocado a cuatro partidos en los que se sentó en el banco de suplentes: Contra Newell’s, Huracán, Independiente y Olimpo, entre noviembre y diciembre de 2016. Sin embargo, nunca recibió la orden del Muñeco para saltar al terreno de juego.

Afianzadísimo en Lens

Facundo Medina se ha ganado la total confianza de Franck Haise, quien coincidiendo con su arribo al club pasó de ser el entrenador de la Reserva a comandar el primer equipo y que siempre lo ha tenido en su alineación ideal. En total, el argentino lleva disputados 118 partidos oficiales con el club, en los que pese a sus labores defensivas lleva aportados 8 goles y 7 asistencias.