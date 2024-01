La época en la que Marcelo Gallardo fue entrenador de River (2014-2022) fue tan extensa y atípica que, en el camino, varios nombres de juveniles que no tuvieron suerte en la Primera del Millonario quedaron en el olvido de los hinchas de La Banda.

En este caso, la historia que contó el ecuatoriano Abel Casquete llama poderosamente la atención. El actual jugador de Los Chankas, club de la Primera División del Perú, integró el plantel que ganó la CONMEBOL Libertadores 2015 y reveló que le adeudan la entrega de su medalla.

Casquete lo contó en una entrevista que le brindó a Infobae, cuando le preguntaron si atesoraba el recuerdo en alguna parte de su colección. “No la tengo”, dijo en primera instancia. Luego, pasó a detallar la particular situación que llevó a la pérdida del premio.

“La dejé en River. Me la pidieron en su momento, no sé qué había pasado; me dijeron que después me la daban, pero tampoco la reclamé”, confesó el ecuatoriano. Un curioso malentendido que hasta el día de hoy no se resolvió, según contó el propio jugador.

Sobre la casaca que se puso aquel día de los festejos, Casquete contó: “La camiseta sí la tengo, mis papás se la quedaron en Ecuador. No soy de poner las camisetas en cuadros”. Al menos tiene un recuerdo de aquella gloriosa noche en el Monumental.

Qué fue de la vida de Abel Casquete

Después de aquel sorprendente debut en River (es el extranjero más joven en hacer su estreno oficial en el club), en el cual asistió a Fernando Cavenaghi en un partido contra Atlético Rafaela en Santa Fe, Casquete nunca pudo afirmarse en Primera y su etapa en la institución de Núñez fue fugaz.

El primer intento por enderezar su carrera fue en su Ecuador natal, vistiendo las camisetas de Barcelona y Universidad Católica en la LigaPro. Sin embargo, ante la falta de rodaje, terminó volviendo a River para luego volver a ser cedido.

Su primer gran momento como futbolista profesional lo atravesó en Venezuela durante la temporada 2019, cuando defendió los colores del Zulia. Allí encontró regularidad (54 partidos disputados) y luego volvió nuevamente a River, donde finalmente rescindió su contrato.

Sin suerte nuevamente en Ecuador, Casquete recaló en el ascenso peruano para jugar con Los Chankas y consiguió el histórico ascenso para el club. Hoy forma parte del plantel y es una de las figuras del equipo que busca hacer nuevamente historia en la máxima categoría del fútbol de Perú. Lo mejor para él.