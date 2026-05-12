River hoy: la formación vs. Gimnasia y la curiosa comparación de Saviola con Real Madrid

Todas las novedades del Millonario de este martes 12 de mayo, a un día de enfrentar al Lobo por los cuartos de final del Torneo Apertura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 12 de mayo de 2026, el día previo a jugar contra Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final del Torneo Apertura. La formación que piensa poner Coudet, los dos jugadores que llegan al límite, la comparación de Saviola con el Real Madrid y la palabra de Tato Montes sobre el gran presente de Santiago Beltrán.

La formación de River ante Gimnasia

Si bien resta la confirmación oficial de Eduardo Coudet, River saldría a jugar contra Gimnasia con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

Eduardo Coudet. (Foto: Prensa River).

Acuña y Moreno llegan al límite vs. Gimnasia

Por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, el Millonario, que dejó muchas dudas tras el empate 2-2 contra el Ciclón que luego desencadenó en la clasificación por penales, tendrá que lidiar con el Lobo, que llega en franco crecimiento y que viene de eliminar a Vélez a domicilio.

En ese contexto, hay dos jugadores sumamente importantes para Eduardo Coudet y habituales titulares que terminaron el partido contra San Lorenzo con diversas molestias. Ellos son Marcos Acuña, una de las figuras que tuvo River este domingo, y Aníbal Moreno. Por ende, hay una enorme expectativa para saber qué sucederá con ellos.

En el caso del experimentado lateral izquierdo campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, hay que destacar que terminó el duelo frente al Ciclón con una sobrecarga en uno de sus gemelos. Sin embargo, de no mediar imprevistos, el ex jugador de Ferro Carril Oeste y Racing, entre otros equipos, será de la partida.

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Marcos Acuña, autor de un gol de River ante San Lorenzo. (Foto: Getty).

Paralelamente, la situación del volante central surgido de las divisiones de Newell’s Old Boys de Rosario es un tanto más compleja. Es que Moreno sintió un fuerte calambre en la recta final del partido en el Monumental. No se someterá a estudios, pero será evaluado en las próximas horas para ver si puede estar a disposición.

Aníbal Moreno. (Foto: Getty).

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Saviola comparó a River con Real Madrid

En diálogo con el periodista Rodrigo Rea, Javier Saviola se refirió al presente del River de Coudet y realizó una curiosa comparación: “Está en ese proceso de altibajos, en una etapa donde no se encuentra del todo el rumbo, River es parecido al Real Madrid, donde no hay mucha paciencia y la historia pesa muchísimo“.

Además, agregó: “Sabemos como es River y lo admirable que es la hinchada apoyando siempre pero bueno cuando los resultados no se dan es complicado para el jugador y el cuerpo técnico. Yo creo que el Chacho le va a encontrar la vuelta, si es como era como jugador de exigente, que creo que es así, va a encontrar el rumbo. Le deseo lo mejor y lo sigo a River siempre, esperando que River agarre ese rumbo de siempre”.

Javier Saviola. (Foto: Getty).

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Tato Montes habló sobre Beltrán

La historia de Santiago Beltrán es sumamente particular ya que realizó un período muy corto de Divisiones Inferiores. Antes de llegar a River, el pibe atajaba para Club Pueyrredón en un torneo intercountry. Tato Montes, histórico entrenador de arqueros del Millonario que actualmente trabaja en la cantera, dialogó con La Banda de LPM, el streaming de La Página Millonaria, y se refirió del gran momento de Beltrán.

Tato Montes afirmó: “Es un pibe con una cabeza increíble, que tenía doble escolaridad; quería terminar el secundario. Después hablé con Sergio y me dijo ‘mirá que Santi ahora se quiere ir a probar’. Pasó de ser un pibe de quinto año y cuando fue a recibir el diploma los compañeros le pedían autógrafos. Es un pibe divino, inteligente que está preparado para triunfar en lo que sea y con una cabeza de un tipo de 40 años”.

“Interpreta el juego, es fuerte y rápido de piernas, bueno en el uno versus uno y en el juego aéreo. Tiene un montón de condiciones para triunfar. Todo lo que le pase es pura y exclusivamente por él, eso es lo importante (…) yo le tengo mucha fe, estoy convencido que va a ser un arquero top”, agregó Montes.

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Tato Montes y Santiago Beltrán. (Foto: @RiverLPM).

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