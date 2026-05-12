Javier Saviola: “River es parecido al Real Madrid, no hay paciencia”

El Conejito además analizó el inicio del Coudet en el Millonario, el presente de Mastantuono y cómo ve a Argentina para el Mundial 2026.

Una de las apariciones más rutilantes del fútbol argentino de las últimas décadas fue la de Javier Saviola en River. Ramón Ángel Díaz lo hizo debutar en 1998, cuando apenas tenía 16 años y luego tuvo por delante una carrera extraordinaria que incluye pasos por Barcelona, Real Madrid y la Selección Argentina.

En diálogo con el periodista Rodrigo Rea, el Conejito se refirió al presente del River de Coudet y realizó una curiosa comparación: “Está en ese proceso de altibajos, en una etapa donde no se encuentra del todo el rumbo, River es parecido al Real Madrid, donde no hay mucha paciencia y la historia pesa muchísimo“.

Además, agregó: “Sabemos como es River y lo admirable que es la hinchada apoyando siempre pero bueno cuando los resultados no se dan es complicado para el jugador y el cuerpo técnico. Yo creo que el Chacho le va a encontrar la vuelta, si es como era como jugador de exigente, que creo que es así, va a encontrar el rumbo. Le deseo lo mejor y lo sigo a River siempre, esperando que River agarre ese rumbo de siempre”.

Javier Saviola en Real Madrid. (Foto: Getty).

Saviola opinó sobre el presente de Mastantuono en Real Madrid

El Conejito fue consultado por el presente de Franco Mastantuono y afirmó: “Lo veo una persona madura para su edad, eso es importante, está actuando muy bien para no tener los minutos que desea, es un profesional, nunca dio una declaración contradictoria y eso habla muy bien de como se ha formado. Si está claro que llegó a un club donde la competencia es abismal, es muy feroz”.

También dijo: “Primero tenés que pasar la adaptación en el primer año, que es el mas complicado, porque es otro futbol al argentino, un vestuario con culturas diferentes y te tenés que adaptar a ese vestuario lo antes posible y asi con muchas situaciones que haces que tengas un tiempo de adaptación importante, me pasó a mi en Barcelona”.

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“Estos clubes son tan grandes que es muy poca la paciencia, hay que darle un poco mas de tiempo. Seguro tendrá mas opciones en la próxima temporada y ojala que todo esto a la larga lo haga transformarse en jugador importante a nivel selección también. Puede ser un jugador importante en Argentina”, completó Saviola.

Franco Mastantuono, jugador de Real Madrid. (Foto: Getty).

Argentina y el Mundial 2026

Finalmente, el Conejito habló de lo que será la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026: “Tengo expectativas muy grandes, mas habiendo logrado el ultimo mundial, estos jugadores han hecho feliz a un país, nos unió a todos. Nos inspiran otra vez mucha confianza, no te dejan tirado nunca, pese al resultado van a luchar hasta el final”.

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Javier Saviola en el Mundial 2006. (Foto: Getty).

“Han logrado cosas importantísimas, tienen un gran staff de la mano de Scaloni y los ex compañeros que tuve que están ahí, tienen mucha humildad y una sabiduría en todo sentido. ¿Por que no soñar otra vez con otro mundial?“, completó Saviola, que con la Albiceleste jugó el Mundial 2006.

DATOS CLAVE

Saviola afirmó que el técnico Eduardo Coudet encontrará el rumbo futbolístico en River Plate.

afirmó que el técnico encontrará el rumbo futbolístico en River Plate. El exfutbolista destacó la madurez de Franco Mastantuono pese a no sumar los minutos deseados.

pese a no sumar los minutos deseados. Javier Saviola mencionó a Nico Paz y Almada como el futuro del seleccionado argentino.