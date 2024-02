En el marco del partido correspondiente a la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional, en la jornada de interzonales con todos los clásicos, River recibe a Boca en el estadio Más Monumental, en lo que será el primer Superclásico del fútbol argentino en la temporada 2024.

Como acostumbra en la previa de cada encuentro, desde la organización de la Liga Profesional hacen una conferencia de prensa, en la que un jugador de cada equipo habla con los medios, y en este caso, quienes estuvieron presentes fueron Franco Armani por River y Nicolás Figal por Boca.

Dentro de esta conferencia, más allá de las preguntas sobre cómo palpita este nuevo partido, el arquero y capitán del Millonario fue consultado sobre la posibilidad de que este sea su último Superclásico en el Más Monumental, debido a que su vínculo con el club finaliza en diciembre de este año.

“Lo voy a disfrutar y no pienso más allá. Estoy feliz acá, lo disfruto día a día y la gente me demuestra el cariño a donde me toca ir. Dios quiera que pueda continuar, me gustaría y me siento bien para seguir. Más adelante se pensará en mi continuidad, se viene un lindo año”, dijo el arquero campeón del mundo, mostrando su deseo de continuar en el club.

Además, se refirió a lo que será el apoyo de la hinchada de River en el estadio, ya que se agotaron las entradas y se esperan más de 84 mil personas: “Para nosotros no es presión, es un apoyo grandísimo. En muchos momentos del partido cuando estamos desorientados el empuje de la gente nos hace dar un plus, y vamos a tratar de aprovecharlo. Hay que valorarlo y devolverlo en el campo de juego”.

Cabe destacar que, en cuanto al deseo de Armani de seguir, es el mismo que tiene la dirigencia de River, ya que la representación del arquero de River se reunió con la dirigencia del club para charlar acerca de una posible renovación de su contrato, debido a que tiene decidido retirarse con la banda roja cruzada al pecho.

Los dichos de Armani sobre su continuidad

Luego de la victoria ante Excursionistas por los 32avos de final de la Copa Argentina, el arquero fue consultado sobre su futuro, y allí comentó: “Como siempre digo, me siento cómodo en River, estoy feliz. Llegado el momento se verá si River y los dirigentes tienen la intención de renovar el contrato”.

El representante de Armani habló sobre su continuidad en el club

“No quiere irse”, aseguró Martín Araoz, el representante del futbolista en diálogo con TyC Sports. Además, agregó: “Queremos que Armani siga varios años más”, y luego añadió que Armani “aún no piensa en el retiro”.