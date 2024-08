Una bomba explotó en mayo de 2005 cuando River salió a entrenarse como lo hacía siempre. Su dupla central -sólida como pocas en el fútbol sudamericano- se había quebrado. Una amistad fuera de la cancha que pasó a una enemistad en el ámbito personal y también futbolístico: Eduardo Tuzzio le comunicó al plantel del Millonario que Horacio Ameli tenía una relación amorosa con su esposa.

Sin dudas, ese fue el punto de inflexión en la carrera de Horacio Ameli, un marcador central de extraordinarias características que fue señalado, en River nunca lo perdonaron y su carrera se terminó al año siguiente en un fugaz paso por Colón de Santa Fe, elenco en el que fue y sigue siendo muy querido. Desde 2006, año en que se retiró, no se supo mucho de la vida del Coco, inclusive cuesta demasiado conseguir una foto actual y ni hablar una declaración.

Ameli, con el 21 en el short, celebra el Clausura 2003. (Foto: Archivo La Página Millonaria).

El presente del Coco Ameli

Una vez que se retiró del fútbol, Horacio Ameli también decidió hacerlo de la vida pública. Alejado de la pelota y todo lo que tenga que ver con el deporte, Coco Ameli se inclinó por el mercado inmobiliario. Registró la firma Cash Construcciones SRL y tiene varios proyectos, uno de los más importantes en Neuquén. Desde 2023, es socio de un hogar para ancianos que se llama Nuevo Andar y queda en Funes. De hecho, en la cuenta de Instagram del intendente de Funes -Roly Santacroce- es que se pueden ver las únicas fotos públicas del Coco Ameli de los últimos tiempos.

Ameli, de camisa blanca. (Foto: @santacroceroly).

La última imagen pública del Coco Ameli. (Foto: @santacroceroly).

Un mensaje a la familia Sabalera

“Bueno, Luciano, jugadores y ex jugadores, hinchas, para todo el pueblo Sabalero, un abrazo muy grande y feliz aniversario este domingo y siempre para adelante”, dijo Coco Ameli en un video -el único que se conoce desde su retiro en 2006- para saludar a los hinchas de Colón en la antesala del último cumpleaños del club. Este video se puede observar en la página de Facebook de La Estrella de Santa Fe.

¿Qué dijo Tuzzio del escándalo con Ameli?

Eduardo Tuzzio y Coco Ameli eran amigos. Se conocían de la etapa de San Lorenzo y los unía un cariño mutuo, pero todo eso se terminó en mayo de 2005, cuando Tuzzio descubrió una infidelidad que llevaba dos meses. Algunos jugadores de River contaron muy poco de lo que sucedió esa mañana cuando se conoció la noticia. Esa situación fue fundamental para que el Millonario caiga en la Copa Libertadores ante San Pablo y entre en un espiral de derrotas en el plano local. Cabe recordar que el Coco fue apartado del grupo en todo lo que restó de 2005, inclusive se entrenó con la Reserva por un tiempo.

En 2010, en diálogo con El Gráfico, Eduardo Tuzzio contó cómo atravesó la situación: “Ahí me fui a Mallorca, que fue muy importante para mí. En ese momento yo sentía que me tenía que ir del país sí o sí, estaba muy mal, necesitaba salir, cambiar de aire. Mirá que dejaba a mis hijos y todo, eh, porque me fui solo, pero era una decisión que debía tomar, no tenía alternativas. Todos me miraban, fue un momento durísimo”.

Tuzzio tuvo dos pasos por River: el primero entre 2003 y 2005 y el segundo entre 2006 y 2008. (Foto: IMAGO).

Además, agregó: “Irme del país fue una decisión durísima, pero me hizo muy bien, me hizo crecer como persona. Fui solo, después tuve a mis hijos unos 20 días. Mi mujer fue, pero ya nos habíamos separado. Me hizo muy bien estar allá. Obviamente me ayudaron muchos mis compañeros, sobre todo los argentinos. Estaban Guille Pereyra, Maciel, el Kily Peralta, Jonás Gutiérrez, que es un personaje muy divertido, chistoso, las familias de todos me ofrecieron sus hogares para que me alojara”.

¿Cómo fue la carrera de Horacio Ameli?

Los inicios del Coco fueron en Central Córdoba de Rosario. Allí estuvo entre 1991 y 1994, cuando pasó a Colón de Santa Fe y en su primer año en el Sabalero consiguió un histórico ascenso. En 1996 dio el salto a Europa para jugar en Rayo Vallecano y en 1998 regresó a Argentina para jugar en San Lorenzo por tres años, en los que ganó el Clausura 2001 y la Mercosur. Durante 2002 jugó para dos equipos importantes de Brasil: primero para Inter -ganó el estadual- y luego para San Pablo, hasta que en 2003 regresó a Argentina para jugar en River.

Ameli jugó en América en 2004. (Foto: IMAGO).

El Ingeniero Pellegrini conocía al Coco Ameli tras su paso por San Lorenzo y no dudó en llevarlo a River a comienzos de 2003. Tras ganar los Clausura 2003 y 2004, en la segunda mitad de ese año tuvo un breve paso por el América de México hasta que en 2005 regresó al país para volver a jugar en Millonario. El escándalo con Tuzzio marcó su carrera y su último equipo fue Colón en 2006 hasta que decidió retirarse.