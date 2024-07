El presente de River atraviesa fuertes sismos después de la derrota ante Godoy Cruzy las dudas sobre la continuidad de Martín Demicheliscomo entrenador. En este contexto, Daniel Onega, quien fuese goleador de la Copa Libertadores 1966 con 17 tantos con la camiseta del Millonario, salió a respaldarlo.

-¿Qué análisis hacés de la derrota de River?

-River perdió porque no jugó bien, tampoco fue algo normal porque que te hagan 2 goles un 2 minutos no es normal en la historia del fútbol. Fueron dos desatenciones defensivas que le costaron el triunfo. Fundamentalmente no jugó bien, pero River tiene plantel como para revertir la situación sin ningunas dudas.

-¿Y qué pensás de la situación en general?

-En general, los últimos partidos no fueron buenos, se empató un partido muy difícil con Lanús, se había perdido con Riestra, se perdió con Godoy Cruz, creo que lo más importante para Demichelis es definir un equipo y mantenerlo. Uno que fue jugador y los técnicos variaban de partido a partido la formación eso generaba inseguridad y eso creo que es lo más importante que tiene que lograr y yo creo que lo va a lograr porque es un chico muy inteligente. Nosotros lo conocemos mucho porque salió del club, tenemos un gran aprecio por él, siempre fue muy correcto y se merece todo lo que consiguió y lo más importante es eso, logar el equipo de memoria, como decía el Coco Basile, así todo es mucho más fácil

-¿Cuánto hay de responsabilidad del DT y cuánto de los jugadores?

-Cuando pasan estas rachas no es culpa de uno solo, ni del técnico ni de los jugadores, es una mezcla. Demichelis los ve en la semana, seguramente pone al que ve mejor y yo que he tenido la suerte de ser jugador y de River, uno cuando entra a la cancha siempre quiere dar lo mejor, no siempre sale, pero cuando las cosas no funcionan es de ambas partes.

-Se está hablando sobre lo debilitado que está Demichelis y se especula con su salida. ¿Cómo lo ves vos y cómo crees que va a ser la situación el domingo en el Monumental?

-Creo que va a ser un ambiente difícil. Demichelis tiene respaldo de los dirigentes, me parece que de los jugadores también. No nos olvidemos que cualquiera que viniera después de Gallardo le iba a ser difícil por todos los éxitos que tuvo Marcelo. Pero Martín en poco tiempo logró varias cosas y en su espalda siempre tendrá la sombra de Marcelo, pero no nos olvidemos que Gallardo ganó muy pocos campeonatos a nivel nacional. Hay que esperar un poco, River no es tan fácil, si se va Demichelis no es tan fácil conseguir otro técnico que tenga la espalda y que esté identificado con el club para poder asumir esa responsabilidad.

-¿Te gustan los refuerzos o crees que falta más?

-A River siempre le falta más, me gustaría algún jugador con características más de líder en la mitad de cancha, que sea un jugador de creación con técnica. No me gusta esta última etapa de que por haber jugado en River hay que traerlo. Yo creo que el jugador que está bien en Europa es muy difícil traerlo y los que regresan es porque no les va demasiado bien. River tiene que dejar de pensar en la historia y buscar jugadores que puedan ser solución aunque no hayan pasado por el club. Piensan en este chico Rodrigo Garro que ha jugado en Talleres, un buen jugador, creo que es difícil porque está en Brasil y ellos tienen otra economía, pero me parece que River debe buscar eso.

-Con respecto a eso, se está hablando mucho del rendimiento de Lanzini.

-Sin dudas. A Lanzini lo conocemos de las inferiores. Yo siempre dije que quizá había sido el jugador al que más condiciones le vi en inferiores, pero lamentablemente se fue muy jovencito. priorizó lo económico, se fue a un fútbol no tan bueno y después en su última etapa en Inglaterra no jugó mucho. Creo que le está costando mucho, es un jugador bárbaro, pero no está pasando por un buen momento.