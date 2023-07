El rendimiento de Lucas Beltrán en este River campeón sorprendió hasta al propio jugador. El delantero decidió quedarse a pelearla con dos pesos pesados como Miguel Borja y Salomón Rondón y no solo les ganó el puesto, sino que terminó siendo el goleador del equipo.

Es por eso que a más de uno le sorprende lo que dijo el jugador en diálogo con TyC Sports, teniendo en cuenta que pudo haber cambiado todo lo que está viviendo ahora. “A principio de año pensé irme otra vez a préstamo. Algunos clubes se habían comunicado con mi representante”, reveló.

Después de esa revelación, agregó: “No te voy a mentir, hubo conversaciones y se tomó como una posibilidad concreta. Yo seguí entrenando y exigiéndome al máximo. Cuando las cosas dan sus frutos después de tanto sacrificio a uno lo pone contento”.

“Justo fui a la pretemporada, me sentía muy bien y quizá no era el momento indicado. Las cosas se dieron así gracias a mis compañeros y al cuerpo técnico. No sé si fue el destino o qué, pero por suerte me pude quedar”, cerró. Todo River se lo agradece.