Salomón Rondón recordó su paso por River en los últimos días y sus declaraciones no cayeron bien en los hinchas. El venezolano reveló que el Millonario fue un club más en su carrera, aseguró que tuvo un buen paso, cuestionó algunas cuestiones burocráticas del país y contó algunos desacuerdos que tuvo con sus compañeros.

Omar Labruna, hijo de Angelito y ex ayudante de campo de Ramón Díaz en una de las eras más gloriosas de River -en la década del 90- no tomó nada bien las declaraciones de Salomón Rondón y apuntó contra él: “Este muchacho habla del DNI que no tiene nada que ver. Primero debería serle fiel a Demichelis que lo trajo y que le dio la oportunidad de jugar en River. No lo vamos a recordar nunca, no dejó absolutamente nada”.

“Pasaron grandes glorias, grandes jugadores, grandes entrenadores. River es una institución mundialmente reconocida. Tendría que estar agradecido de haber jugado acá”, agregó Labruna en TyC Sports.

Omar Labruna junto a Ramón Díaz. (Foto: Prensa River).

Las polémicas declaraciones de Rondón sobre su paso por River

“River no fue nada, fue un equipo más en mi carrera, un gran equipo, es lo que mucha gente conoce, pero fue un equipo más. Si no me fue bien, no hubiese jugado 34 partidos ni hubiese hecho 10 goles. En Las Palmas sí no me fue bien, que jugué 15 partidos y no hice goles”, afirmó el atacante venezolano en diálogo con La Vinotinto Podcast.

Además, agregó: “Llegué a México el 28 de diciembre y el 8 de enero ya tenía mi DNI. En cambio, a Argentina llegué el 28 de enero y el DNI me lo dieron el 7 de Agosto. Tuve una discusión con un compañero en River, me llegó a decir pelotudo. Me dijeron: ‘Tú no nos has dicho todos los problemas que tenías, esto es un equipo’. Está bien, tenía razón, pero me ves a mí que para ti yo lo tengo todo y tengo que pedirte tus pesos para cambiarte por euros, ¿eso le ves algo de lógica?”.