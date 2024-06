Salomón Rondón se destapó por completo desde su salida de River. Esto no solo aplica a lo futbolístico, ya que en Pachuca se reencontró con su mejor versión goleadora y consiguió levantar un trofeo continental, sino que también lo hizo ante los micrófonos, revelando detalles de su frustrado paso por el Millonario.

Después de confesar en La Vinotinto Podcast que el Millonario fue “un equipo más” en su carrera, el venezolano se abrió y contó una intimidad para ilustrar los aspectos más negativos de su estadía en Núñez. “Tuve una discusión con un compañero en River, me llegó a decir pelot*do”.

“Me dijeron: ‘Tú no nos has dicho todos los problemas que tenías, esto es un equipo’. Está bien, tenía razón, pero me ves a mí que para ti yo lo tengo todo y tengo que pedirte tus pesos para cambiarte por euros, ¿eso le ves algo de lógica?”, relató Rondón sobre el intercambio que tuvo con un excompañero cuya identidad no dio a conocer.

“Yo tenía tantas cosas en la cabeza que lo drenaba en los entrenamientos, pero fue cosa tras cosa. Me dijeron: ‘Esto es un equipo. Yo te hubiera prestado el dinero’ y, en tono en joda, agregó: ‘Te cobraba el interés después’. Si hubiera sido así, estaba bien, pero no fue así”, continuó.

“Cuando estás en River, el club es lo máximo y es el fin del mundo. Yo lo respeto pero no lo veo así”, concluyó el atacante de la Vinotinto sobre un ambiente al que no se pudo adaptar, incluyendo críticas al sistema por los tipos de cambio del dólar y la falta de apoyo para abrir cuentas bancarias y tramitar su documento.

Qué dijo Rondón sobre su paso por River

Las declaraciones de Rondón sobre el Millonario generaron mucho ruido en Núñez, desde afirmar que “River no fue nada, fue un equipo más en mi carrera” hasta fundamentar que “es un gran equipo, es lo que mucha gente conoce, pero fue un equipo más”. Sin pelos en la lengua.

Incluso el propio Martín Demichelis habló sobre las dificultades que tuvo Rondón para adaptarse a River, pero hasta su entrevista con La Vinotinto Podcast no se conocía en detalle todo lo que había vivido en el club. Ahora, lejos de Argentina, está encontrando su mejor nivel en Pachuca y quiere dejar atrás todo lo ocurrido en Núñez.