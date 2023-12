Junto con Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Salomón Rondón y Jonatan Maidana, Matías Suárez era uno de los jugadores que tenía todo listo para despedirse de River con el Trofeo de Campeones. Luego de un año de muy poco rodaje y con el vencimiento del contrato a fin de año, el cordobés tenía abierta la puerta de salida. Sin embargo, el panorama cambió.

Tras no haber jugado ni un solo minuto en Santiago del Estero, el 7 tomó los micrófonos y, lejos de anunciar que se va, fue optimista a la hora de hablar de una continuidad.

“Hace rato venimos hablando con el club y voy a tomar la decisión en estos días. Tengo las puertas abiertas, me siento en casa y, si me tengo que ir, me gustaría irme bien, jugando mucho más, sintiéndome más importante dentro del grupo”, expresó el delantero.

Para cerrar, soltó: “Soy feliz acá y siento que puedo seguir aportando. El año que viene va a ser muy lindo”. De esta manera, solo quedará ponerse de acuerdo en las cifras para que el 7 firme hasta el 31 de diciembre de 2024. A sus 35 años, seguramente sea su última chance en River.

Los números de Matías Suárez

Matías Suárez tiene 133 partidos disputados con la camiseta de River, con un saldo de 40 goles y 30 asistencias, lo que indica que participó de manera directa en 70 tantos del Millonario (más de 1 cada 2 partidos).

Con el de anoche, el cordobés consiguió su séptimo título con la camiseta de River. Ya tiene 1 CONMEBOL Recopa (2019), 2 torneos locales (2021 y 2023), 1 Copa Argentina (2019), 1 Supercopa Argentina (2019), 2 Trofeos de Campeones (2021 y 2023).