Giuliano Galoppo habló de Boca y dijo qué lo convenció de llegar a River: "No lo podía dejar pasar"

Giuliano Galoppo, mediocampista que en el presente mercado de fichajes ingresó primero al radar de Boca pero que terminó inclinándose por acordar su incorporación a River procedente del Sao Paulo de Brasil, recordó su paso por las inferiores del Xeneize y reveló qué fue lo que lo llevó a tomar la decisión de vincularse con El Millonario.

“Estoy muy contento de haber tomado esta decisión y con ganas de que empiece la competencia para pelear por todo. Desde que hablé con Gallardo, no lo dudé ni un solo segundo. Me manifestó sus ganas y sabemos todo lo que significa, todo lo que ha ganado con el club. Ser parte de este plantel es algo que no podía dejar pasar“, explicó en diálogo con ESPN.

Galoppo tuvo también la oportunidad de que su regreso al fútbol argentino fuese con la camiseta de Boca, equipo por el que tuvo un breve paso en divisiones inferiores que se encargó de recordar. “Todos saben que tuve un paso en octava división, en el que viví en la pensión y después me terminé volviendo a Rafaela. Al tiempo arranqué en Banfield, que me dio la oportunidad de debutar en Primera División e iniciar la carrera que me trajo hasta acá”, dijo.

También ligado al Xeneize está el recuerdo del que hasta el momento considera el mejor gol de su carrera como futbolista profesional. Fue de tijera, en La Bombonera, para la victoria 3-0 de Banfield el 2 de julio de 2022. “Creo que fue el más lindo, por el contexto y por cómo se dio el partido”, reconoció.

Galoppo hace su primera pretemporada con River.

Encantado con el grupo

Desde que se incorporó a la pretemporada que River está llevando adelante en San Martín de los Andes a las órdenes de Marcelo Gallardo, Giuliano Galoppo dijo haberse sentido muy a gusto con el grupo, tanto por la jerarquía de quienes lo integran como por la calidez humana que percibió.

“Desde el día que llegué me encontré con un grupo de jugadores increíbles, que lo han ganado todo, pero también con un grupo humano muy bueno, muy importante, que me ha hecho ser parte muy rápido. Poder aprender de estos grandes jugadores y grandes personas para mi es muy importante”, dijo.

Y agregó: “Soy alguien que trata de prestar atención a todo, de escuchar. Creo que este paso me va a hacer crecer mucho como jugador y persona. Trataré de aportar desde donde me toque, de poder ayudar al grupo con lo que necesite. Tengo ansiedad de que arranque todo lo que viene, porque va a ser un año muy lindo”.