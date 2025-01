Ander Herrera habló en su presentación en Boca y reveló una charla con Leo Paredes: "Pensaba que no se iba a dar"

Tras hacer su debut oficial con la camiseta de Boca, como titular en el partido de treintaidosavos de final de la Copa Argentina que terminó con victoria 5-0 sobre Argentino de Monte Maíz, Ander Herrera brindó una conferencia de prensa acompañado por Juan Román Riquelme que ofició de presentación formal.

El mediocampista español aseguró que no quería que su carrera pudiese terminarse sin haber sentido la experiencia de jugar para El Xeneize en La Bombonera y reveló que una charla con Leandro Paredes terminó de convencerlo de que era el momento ideal, por sentir que todavía está en plena condición.

“Hace unos meses dije que si salía esta opción iba para adelante. Una vez que supe que estaba la oportunidad, el aspecto contractual ha sido lo de menos. Hay pocos clubes que te dan ese prestigio: Real Madrid, Manchester United, Bayern Munich. Pocos tienen ese currículum y es incomparable“, comenzó diciendo.

Sobre la posibilidad de hacer su debut en La Bombonera este domingo, recibiendo a Argentinos Juniors por la primera fecha de la Copa de la Liga, agregó: “Intento estar tranquilo. Tenemos que prepararlo en la práctica de mañana. Lógicamente el aspecto ambiental, el poder jugar en la Bombonera ya se me pasa por la cabeza. Pero quiero ir día a día, prácrtica a práctica. He imaginado muchas veces juagar en La Bombonera. pensaba que no se iba a dar pero acá estoy”.

Tras su debut oficial, Ander Herrera está expectante de jugar con la camiseta de Boca en La Bombonera.

Sobre el templo Xeneize, también recordó los relatos de su padre: “La sensación de salir a La Bombonera con la camiseta de Boca y disfrutar de esos recibimientos históricos es algo que lógicamente está en mi imaginación. Mi padre trabajó mucho en el fútbol, pudo venir a Argentina y visitar La Bombonera. Siempre me dijo que no hay anda comparable. Cómo La Bombonera tiembla, siempre me ha dicho que es algo único“, relató.

Además, reveló la última conversación que tuvo con Paredes, ya decidido a jugar en el Xeneize. “He jugado con muchos jugadores argentinos y Boca siempre fue una ilusión para mí. Leo Paredes me escribió, me felicitó y me habló muy bien del club, de la hinchada y de lo que es esta institución“.

La ilusión de jugar Copa Libertadores

Ander Herrera dijo entender que la Copa Libertadores es la Champions League de Sudamérica, pero remarcó que incluso se vive con mayor pasión de parte de los hinchas y que está muy ilusionado con experimentar esas sensaciones. De todos modos, destacó que para Boca sería un error desenfocarse de sus compromisos más inmediatos.

“Es una competición muy importante que despierta mucha pasión. Hace poco Boca jugó una final, pero me gusta ir paso a paso y de momento tenemos un repechaje. Antes que eso, el debut ante Argentinos Juniors. Cuando ponés el objetivo muy alejado pierdes el foco de lo más próximo. Es una ilusión, se que los clubes brasileños vienen dominando, pero siempre en todas las competiciones hay sorpresas. Vamos a encararla con el máximo respeto y focalizados en el primer partido”, manifestó.

El talento joven y la responsabilidad de los más grandes

Ander Herrera demostró en cada palabra que nada de lo que dice es porque sí, sino que ha mirado mucho fútbol argentino en el último tiempo, que pretende seguir haciéndolo y que su conocimiento del plantel de Boca ya era minucioso desde antes de llegar al club.

Por eso los elogios a Camilo Rey Domenech, a quien consideró dueño de un talento especial, al igual que a Changuito Zeballos, Braian Aguirre y el recién llegado Alan Velasco. Por eso, también, se encargó de remarcar que no es sobre ellos que deben recaer las mayores exigencias.

“Hay que cuidar a los más jóvenes. Los que tenemos más exigencia somos nosotros. Rojo, Cavani, Fabra, Advíncula, Javi García, Rodrigo Battaglia… Que los chicos disfruten. Que tengan el compromiso, pero que estén lejos de esos focos“, reflexionó.

Agradecimiento especial a Miramón

Justo antes que Juan Román Riquelme le hiciera entrega de su camiseta con el dorsal 21 para la foto de cierre de la conferencia, Ander Herrera se tomó el tiempo de agradecer a Ignacio Miramón por el gesto de cederle el número. “Le quiero agradecer a Nacho Miramón que fue quien se prestó a darme la 21. No lo había pedido pero él me mandó un mensaje muy cariñoso y quería agradecerlo aquí también. Ya lo he hecho en persona”, dijo.